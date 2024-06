LA FIAMMA “FRACICA” DI GIORGIA – MICHELE SERRA: "L'ALBUM DI FAMIGLIA DI QUESTI MATURI GIOVANOTTI SISTEMATI AL GOVERNO CI RICORDA CHE MOLTI DI LORO ARRIVANO DIRITTI DALLA PEGGIO GIOVENTÙ NAZIONALE. HANNO PER IDOLI I PROTAGONISTI DELL'EVERSIONE NERA E I BOSS DELLA ROMA CRIMINALE, I CAMERATI ULTRÀ CHE SGHIGNAZZANO SU ANNA FRANK - GLI EPISODI, TRA FESTICCIOLE IN UNIFORME NAZISTA, SALUTI AL DUCE, ANTISEMITISMO, SONO DAVVERO TANTI; COSÌ DA FAR TEMERE CHE…

Michele Serra per la Repubblica - Estratti

giorgia arianna meloni

Magari uno ottimista di carattere, e politicamente generoso, sarebbe orientato a dire: si sta esagerando, con questa storia dei fascisti al governo. Basta con gli arroccamenti ideologici, non aiutano l'Italia a schiodare dal passato e pensare al futuro. Bisogna voltare pagina e parlare dei famosi problemi della gente.

Poi, con cadenza fissa, a fascicoli, sbuca fuori l'album di famiglia di questi maturi giovanotti, tutti del giro della Fiamma, tutti sistemati al governo, a ricordarci che molti di loro arrivano diritti dalla peggio gioventù nazionale.

francesco lollobrigida paolo signorelli

Parlano come le comparse di Jeeg Robot, non è un gergo molto ariano ma pazienza, ce ne faremo una ragione. Ma la cosa dura da digerire è che pensano come le comparse di Jeeg Robot, avendo per idoli i boss della Roma criminale, i camerati ultrà che sghignazzano su Anna Frank (che ridere! Una ragazzina ebrea bruciata nei forni!) e, a ritroso, i protagonisti dell'eversione nera: gente che puzza di tritolo. È il caso di ricordare che il "Ciavarda" del quale Paolo Signorelli parlava come di un amicone è stato condannato per la strage di Bologna: 85 morti scelti a caso, così come usavano fare i bombaroli neri.

diabolik fabrizio piscitelli

(...) Ma gli episodi, tra festicciole in uniforme nazista, saluti al Duce, antisemitismo, sono davvero tanti; così da far temere che il problema non sia la selezione del personale, ma il personale stesso: che è composto unicamente da loro e dai loro amici. Forse potrebbero rivolgersi a un'agenzia specializzata, che peschi fuori da quel mazzo fatto di sole carte nere

