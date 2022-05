10 mag 2022 09:26

FILLON DI BUONA DONNA - LA CORTE D’APPELLO RIDUCE A QUATTRO ANNI LA CONDANNA INFLITTA IN PRIMO GRADO ALL’EX PRIMO MINISTRO FRANCESE, FRANÇOIS FILLON: E’ ACCUSATO DI CORRUZIONE INSIEME A SARKOZY (E RISCHIANO ENTRAMBI LA GALERA) - FILLON E’ ACCUSATO DI AVER FATTO LAVORARE IN MANIERA FITTIZIA LA MOGLIE PENELOPE COME SUA ASSISTENTE PARLAMENTARE (O DI UN ALTRO DEPUTATO COMPIACENTE) A PIÙ RIPRESE TRA IL 1998 E IL 2013, INCASSANDO IN TUTTO PIÙ DI UN MILIONE DI EURO…