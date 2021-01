FINCHÉ DURA FA CENSURA ­– LA VECCHIA EUROPA PRENDE POSIZIONE CONTRO TWITTER A DIFESA DI TRUMP. LA MERKEL: “IL BLOCCO DELL’ACCOUNT DI TRUMP È PROBLEMATICO” - ANCHE LA FRANCIA DEPLORA LA DECISIONE CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA LE MAIRE: “CIÒ CHE MI SCIOCCA È CHE SIA TWITTER A DECIDERE. LA REGOLAMENTAZIONE DEI COLOSSI DEL WEB NON PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO LA STESSA OLIGARCHIA DIGITALE…”

TRUMP TWITTER

Portavoce Merkel, 'problematico' blocco account Trump

(ANSA) - BERLINO, 11 GEN - "La cancelliera Angela Merkel ritiene problematico che sia stato bloccato in modo completo l'account Twitter di Donald Trump". Lo ha detto il protavoce Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda specifica sull'argomento. (ANSA).

La Francia deplora l'esclusione di Trump da Twitter ++

donald trump parler twitter

(ANSA) - PARIGI, 11 GEN - La Francia deplora la decisione di Twitter di escludere il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolineando che regolamentare la rete non spetta ai colossi del web. "Ciò che mi sciocca è che sia Twitter a decidere di chiudere" il profilo di Trump, ha dichiarato il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato ai microfoni di radio France Inter. "La regolamentazione dei colossi del web - ha avvertito - non può avvenire attraverso la stessa oligarchia digitale". Una decisione che ha già suscitato numerose reazioni ai quattro angoli del pianeta, incluso nella classe politica francese. (ANSA).

