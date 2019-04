AAA CANDIDATI CERCASI – IL PD NON SA COME RIEMPIRE LE LISTE ELETTORALI PER LE EUROPEE: TRA I “NO” ECCELLENTI GIÀ RICEVUTI MARCO MINNITI, LUCIA ANNUNZIATA, CAROFIGLIO, SAVIANO E ILARIA CUCCHI – RICICCIANO LEGNINI E BENTIVOGLI, MENTRE I RENZIANI DICHIARANO FINITA LA TREGUA E SI FANNO GIÀ LA CORRENTE INTERNA – BERLUSCONI NON PERDE TEMPO E PARTE CON I SUOI AMATI MANIFESTI 6X3 (MA LA FOTO È DI QUALCHE ANNETTO FA)