“CONTE NON HA VISIONE POLITICA, NÉ CAPACITÀ MANAGERIALI” - GRILLO SFANCULA L'USURPATORE “GIUSEPPI”: “NON POSSIAMO LASCIARE CHE UN MOVIMENTO NATO PER DIFFONDERE LA DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATA SI TRASFORMI IN UN PARTITO UNIPERSONALE GOVERNATO DA UNO STATUTO SEICENTESCO” - E PER L’OCCASIONE RICICCIA PURE CASALEGGIO: “INDÌCO LA CONSULTAZIONE IN RETE DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO, CHE SI TERRÀ SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU”. E TANTI SALUTI ALL'AVVOCATO DI CASALINO E TRAVAGLIO...