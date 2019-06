RENZI O CARFAGNA, BASTA CHE SE MAGNA – CASINI NON SI RASSEGNA: “AL CENTRO C’È UNO SPAZIO PER IL 10% DEGLI ELETTORI. CALENDA? LUI SI È CANDIDATO NEL PD. LO SPAZIO C’È, BASTA CHE QUALCUNO SE LO PRENDA. LA VUOL FARE CALENDA, RENZI O LA CARFAGNA, MA CHE SI FACCIA” – “CAIRO LEADER? È UN OTTIMO IMPRENDITORE MA NON SO SE GLI INTERESSA FARE POLITICA”