FIRST REACTION, SHOCK: "GIUSEPPI" PARLA L'INGLESE PEGGIO DI RENZI! - TRA LE CHAT DEI PARTITI STA GIRANDO UN VIDEO IMPIETOSO CHE SPUTTANA CONTE DURANTE UNA CONFERENZA ORGANIZZATA AD AMSTERDAM - PEPPINIELLO APPULO SFODERA UNA LINGUA "PUGLIESIZZATA", CON PAROLE MASTICATE: DAL "PERSSSSSSONSZS" A UN ENIGMATICO "IS SEXY" RIFERITO ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS, FINO ALL'IMPRONUNCIABILE "COUSCIONS, EEEEEEEE, COSCENZIS, NO?" - VIDEO

Guarda il video con i sottotitoli e la presa per il culo:

https://www.liberoquotidiano.it/video/politica/29535009/giuseppe-conte-chat-parlamentari-video-inglese-leader-m5s.html

Da www.liberoquotidiano.it

il video di conte che parla inglese 7

A Roma, nelle sacre stanze del potere, in queste ore ci si scambia il video, impietoso, di Giuseppe Conte alle prese con l'inglese. E molti nemici (anche interni) dell'ex premier si danno di gomito e sorridono, più o meno sotto i baffi.

il video di conte che parla inglese 6

Nelle chat che contano in tanti stanno condividendo un estratto dell'intervento del leader del Movimento 5 Stelle tenuto a The revolution of hope, conferenza organizzata ad Amsterdam, in Olanda, dal Nexus Institute che contava tra gli ospiti anche la nipote di Donald Trump.

il video di conte che parla inglese 5

Il filmato è accompagnato da irridenti e irriverenti sottopancia, che "traducono" in inglese maccheronico "pugliesizzato" le parole un po' masticate da Conte. Dal "perssssssonszs" a un enigmatico "is sexy" riferito alla pandemia di Coronavirus, "from a poro..." all'impronunciabile "couscions, eeeeeeee, coscenzis, no?". No, ma the show must go on, lo spettacolo di un leaderino alle corde deve andare avanti.

il video di conte che parla inglese 4

E tra i renziani c'è chi sottolinea la goffa correlazione tra le intemerate di Conte e dei 5 Stelle contro le conferenze a Dubai del leader di Italia Viva, uno "scandalo politico" cavalcato non a caso da Marco Travaglio e dal Fatto quotidiano che al caso ha regalato paginate e paginate, e la esibizione internazionale dell'avvocato.

il video di conte che parla inglese 3

"Oops, anche Giuseppe Conte prende parte a delle conferenze all’estero, ma nessuno si scandalizza (com’è giusto che sia) - scrive ad esempio Dario D'Angelo sul suo blog Dangelodario.it -. Di più: anche Giuseppe Conte non ha nell’inglese il suo forte, per usare un eufemismo.

il video di conte che parla inglese 2

Anzi, il suo accento è a dir poco maccheronico. La sua padronanza della lingua tale da richiedere il soccorso degli appunti e l’approvazione dei presenti. Eppure nessuno dice: First reaction, shock“ (famosissimo meme di Matteo Renzi, ndr). La stampa italiana e quel vizietto di usare due pesi e due misure…".

il video di conte che parla inglese 1