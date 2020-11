4 nov 2020 17:15

FLASH! L'ARIZONA È TORNATA IN GIOCO. DOPO L'IMPROVVIDA ''CHIAMATA'' DI FOX NEWS LA SCORSA NOTTE (BIDEN VINCE), CHE HA FATTO INFURIARE I TRUMPIANI, È EMERSO CHE PER UN ERRORE DI CALCOLO DELL'ISTITUTO EDISON RESEARCH, I VOTI SCRUTINATI NON SONO IL 99% MA SOLO L'86%. AL MOMENTO BIDEN È AVANTI DI 93MILA VOTI MA SECONDO BILL STEPIEN (CAPO DELLA CAMPAGNA TRUMP) ALLA FINE VINCERÀ LUI PER 20-30MILA VOTI