FOTOGRAFIA DI UN PAESE: I NAVIGATOR ASSUNTI PER TROVARE UN LAVORO AGLI ALTRI ORA SONO DIVENTATI DISOCCUPATI - DA MAGGIO RESTERANNO A CASA GLI ASSISTENTI VOLUTI DA DI MAIO A SOSTEGNO DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA NEI CENTRI PER L'IMPIEGO: NONOSTANTE APPOGGI PARLAMENTARI TRASVERSALI (MA CON DISTINGUO TRA I PARTITI) NON SEMBRA ESSERCI UN PROGETTO DI CONFERMA, CON LE REGIONI CHE NON NE VOGLIONO SAPERE...