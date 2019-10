RENZI, SIAMO ONORATI! - ''DENUNCIO DAGOSPIA E CHIEDO 100MILA EURO''. A POCHI MINUTI DALLA PUBBLICAZIONE DEL NOSTRO ARTICOLO SULL'''ALIQUOTA RENZI'', IN CUI PARLIAMO DELLA SUA SOCIETÀ DIGISTART, PITTIBIMBO FA PARTIRE NON LA RETTIFICA, MA DIRETTAMENTE LA QUERELA CON RICHIESTA SONANTE - UNA DOMANDA: SICCOME ABBIAMO SCRITTO UNA COSA (NON DIFFAMATORIA) GIÀ APPARSA SU ''REPUBBLICA'' IL 18 SETTEMBRE, SU ''LA VERITÀ'' IL 21, SUL ''FATTO'' E SU PANORAMA IL 25, COME MAI NON TROVIAMO TRACCIA DI SMENTITE NÉ TANTOMENO DI ESORBITANTI RICHIESTE DI DENARO? IL SENATORE SEMPLICE (CON SRL) LEGGE SOLO DAGOSPIA?