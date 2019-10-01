FLASH! ACCORDO PRATICAMENTE CHIUSO TRA PD-M5S-IV PER ANTONELLO GIACOMELLI ALL'AGCOM (QUOTA PD), MENTRE AL M5S ANDRÀ IL GARANTE PRIVACY (GIUSEPPE BUSIA O ORESTE POLLICINO)-
FLASH! ACCORDO PRATICAMENTE CHIUSO TRA PD-M5S-IV PER ANTONELLO GIACOMELLI ALL'AGCOM (QUOTA PD), MENTRE AL M5S ANDRÀ IL GARANTE PRIVACY (GIUSEPPE BUSIA O ORESTE POLLICINO)-
TITO NELL’OCCHIO - L’EX PRESIDENTE DELL’INPS TITO BOERI STRACCIA IL NADEF E GLI STOP AGLI AUMENTI DELL’IVA: “LA CHIAMANO STERILIZZAZIONE MA È SOLO PROCRASTINAZIONE. E I GIOVANI NE ESCONO DOPPIAMENTE BEFFATI” - ANCHE COTTARELLI NON È CONVINTISSIMO: “NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE”, MA È MENO TRANCHANT: “SI DEVE RICONOSCERE UN MERITO AL GOVERNO: AVER…”
VOLANO DAZI! - IL WTO DÀ RAGIONE AGLI USA: L'EUROPA HA AIUTATO AIRBUS E ORA POTRÀ SUBIRE DAZI FINO A 7,5 MILIARDI DAGLI AMERICANI. MA TRA QUALCHE MESE ARRIVA ANCHE LA SENTENZA SUL CASO SPECULARE CHE RIGUARDA BOEING E CHE POTREBBE GARANTIRE AGLI EUROPEI DAZI DI RAPPRESAGLIA PER 12 MILIARDI - CONTE SPERA CHE TUTTI I SALAMELECCHI A MIKE POMPEO PORTINO RISULTATI: ''CONFIDIAMO NELL'ALLEATO'' PER NON VEDERE I PRODOTTI ITALIANI AMMAZZATI NELL'EXPORT
RENZI, SIAMO ONORATI! - ''DENUNCIO DAGOSPIA E CHIEDO 100MILA EURO''. A POCHI MINUTI DALLA PUBBLICAZIONE DEL NOSTRO ARTICOLO SULL'''ALIQUOTA RENZI'', IN CUI PARLIAMO DELLA SUA SOCIETÀ DIGISTART, PITTIBIMBO FA PARTIRE NON LA RETTIFICA, MA DIRETTAMENTE LA QUERELA CON RICHIESTA SONANTE - UNA DOMANDA: SICCOME ABBIAMO SCRITTO UNA COSA (NON DIFFAMATORIA) GIÀ APPARSA SU ''REPUBBLICA'' IL 18 SETTEMBRE, SU ''LA VERITÀ'' IL 21, SUL ''FATTO'' E SU PANORAMA IL 25, COME MAI NON TROVIAMO TRACCIA DI SMENTITE NÉ TANTOMENO DI ESORBITANTI RICHIESTE DI DENARO? IL SENATORE SEMPLICE (CON SRL) LEGGE SOLO DAGOSPIA?
L'INDAGINE IN VATICANO È CLAMOROSA: IL CAPO DELLA GENDARMERIA GIANI HA TAPPEZZATO LO STATO CON LE FOTO DEI 5 DIRIGENTI INDAGATI E SOSPESI, TRA CUI DON MAURO CARLINO, CAPO DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DI STATO E TOMMASO DI RUZZA, DIRETTORE DELL'ANTIRICICLAGGIO NONCHÉ GENERO DI ANTONIO FAZIO (EX GOVERNATORE DI BANKITALIA) - NEL MIRINO DEI MAGISTRATI COMPRAVENDITE IMMOBILIARI A LONDRA E LA GESTIONE DELL'OBOLO DI SAN PIETRO. PAPA FRANCESCO: NON FAREMO SCONTI A NESSUNO
FINCHÉ C’È VITA, C’È SPERANZA - JENA: “IL MINISTRO DELLA SALUTE HA INVENTATO I TICKET MARXISTI: ‘A OGNUNO SECONDO I PROPRI BISOGNI, DA OGNUNO SECONDO LE SUE CAPACITÀ’” - ABROGAZIONE DEL SUPER TICKET E TETTO MASSIMO DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA: COSA CAMBIA NELLA SANITÀ CON L'ARRIVO DI "BOB HOPE"