GIOVANNI TOTI calenda carlo calenda meme brugnaro toti GIOVANNI TOTI VACCINATO coraggio italia di giovanni toti e luigi brugnaro
FLASH! - DA ALCUNI GIORNI SI INFITTISCONO LE TELEFONATE TRA GIOVANNI TOTI E CARLO CALENDA. OBIETTIVO: FORMARE UN RAGGRUPPAMENTO DI CENTRO, EVITANDO L'INAFFIDABILE MATTEO RENZI, CHE PUO' DIRE LA SUA NELLA SCELTA DEL NUOVO CAPO DELLO STATO E SU UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE...-
GIOVANNI TOTI calenda carlo calenda meme brugnaro toti GIOVANNI TOTI VACCINATO coraggio italia di giovanni toti e luigi brugnaro
IL PENSIERO PROGRESSISTA HA CANCELLATO I CONSERVATORI DAL CIRCUITO DEI MEDIA CHE CONTANO - GALLI DELLA LOGGIA: ‘’L'ENNESIMA RIPROVA SI È AVUTA DALLE REAZIONI AL VOTO CONTRARIO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE ZAN. “VERGOGNATEVI” HA TITOLATO UN QUOTIDIANO A TUTTA PAGINA. MA VERGOGNARSI DI COSA? NO DI CERTO DEL FATTO CHE LA BOCCIATURA FOSSE AVVENUTA CON IL VOTO SEGRETO, DAL MOMENTO CHE PROPRIO CON UN EGUALE VOTO SEGRETO LA LEGGE PASSÒ UN ANNO FA ALLA CAMERA - È IN QUESTO CLIMA CHE UNA VOCE DI ORIENTAMENTO CONSERVATORE OPPOSTA AL DOMINIO DEL POLITICAMENTE CORRETTO DIVIENE PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE”
A CHE TITOLO PARLA D’ALEMA? DA MILITANTE DI LEU? DA SODALE DI CONTE-ARCURI? DA IMPRENDITORE DEL VINO? O DA PRESIDENTE DELL'ADVISORY BOARD DI ERNST & YOUNG ITALIA, SOCIETÀ DI CONSULENZA GLOBALE? - BAFFINO VUOL DIRE LA SUA (NO A DRAGHI AL COLLE, NO A BERLUSCONI, MEJO UNA DONNA) A UN MONDO POLITICO CHE FA VOLENTIERI A MENO DI LUI – MAGARI E' SOLO UN MODO DI MOSTRARE AI SUOI RICCHI CLIENTI DI ERNST & YOUNG ITALIA DI AVERE ANCORA POTERE...
“GIORGETTI? MI SEMBRA PIÙ CHE ABBIA AVUTO QUALCHE PROBLEMA DI INTENDIMENTO O FRAINTENDIMENTO CON BRUNO VESPA MA SE LO CHIARIRANNO LORO. NON FACCIO IL MEDIATORE”, SALVINI LIQUIDA IL MINISTRO E ALZA UN ALTRO MURO ALL’INGRESSO DELLA LEGA NEL PPE: “IN UE IL PROBLEMA NON È PORTARE LA LEGA IN GRUPPETTI CHE INSEGUONO LA SINISTRA…” – IL BOTTA E RISPOSTA CON LETTA
IL SOSPETTO CHE IL RUSSIAGATE FOSSE UNA POLPETTA AVVELENATA CONFEZIONATA NEL 2016 IN AMBIENTI CLINTONIANI È BEN LONTANO DALL'AFFIEVOLIRSI! ARRESTATO IGOR DANCHENKO PER LE BUGIE ALL’FBI: AL VAGLIO I SUOI LEGAMI CON HILLARY CLINTON – L’ANALISTA E’ UNA DELLE PRINCIPALI FONTI SU CUI SI BASAVA IL DOSSIER ANTI TRUMP DELL'EX SPIA BRITANNICA CHRISTOPHER STEELE - IL RUOLO DELL'ATTUALE CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELLA CASA BIANCA, JAKE SULLIVAN
VIVA CALENDA, PALADINO DEI FUMATORI – FELTRI APPROVA IL GESTO EROICO DELL'EX CANDIDATO SINDACO DI ROMA CHE IN UN CORTILE DEL CAMPIDOGLIO, ALL’ARIA APERTA, HA TOLTO UN ASSURDO CARTELLO DI DIVIETO. PER GODERSI LA GIUSTA SIGARETTA - OCCHIO PER OCCHIO, CALENDA REPLICA A REPUBBLICA: " ANCHE LA VOSTRA CRONISTA FUMAVA"