FLASH! - DA ALCUNI GIORNI SI INFITTISCONO LE TELEFONATE TRA GIOVANNI TOTI E CARLO CALENDA. OBIETTIVO: FORMARE UN RAGGRUPPAMENTO DI CENTRO, EVITANDO L'INAFFIDABILE MATTEO RENZI, CHE PUO' DIRE LA SUA NELLA SCELTA DEL NUOVO CAPO DELLO STATO E SU UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE...

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politica

IL PENSIERO PROGRESSISTA HA CANCELLATO I CONSERVATORI DAL CIRCUITO DEI MEDIA CHE CONTANO - GALLI DELLA LOGGIA: ‘’L'ENNESIMA RIPROVA SI È AVUTA DALLE REAZIONI AL VOTO CONTRARIO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE ZAN. “VERGOGNATEVI” HA TITOLATO UN QUOTIDIANO A TUTTA PAGINA. MA VERGOGNARSI DI COSA? NO DI CERTO DEL FATTO CHE LA BOCCIATURA FOSSE AVVENUTA CON IL VOTO SEGRETO, DAL MOMENTO CHE PROPRIO CON UN EGUALE VOTO SEGRETO LA LEGGE PASSÒ UN ANNO FA ALLA CAMERA - È IN QUESTO CLIMA CHE UNA VOCE DI ORIENTAMENTO CONSERVATORE OPPOSTA AL DOMINIO DEL POLITICAMENTE CORRETTO DIVIENE PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE”