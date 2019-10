GIUSEPPI, “STAI SERENO” – DOPO LETTA, CONTE! RENZI RISPOLVERA IL SUO GRANDE TORMENTONE PER MANDARE UN AVVISO AL PREMIER: “PENSI AL PIL CHE SCENDE E AL FUTURO DELL’ITALIA, NON AL SUO" – IL BRACCIO DI FERRO SULLE PENSIONI: “QUOTA 100 INGIUSTA, LA CANCELLEREMO”, CONTE: “NO, È UN PILASTRO DELLA MANOVRA” - E SULLA MANOVRA PREANNUNCIA BATTAGLIA SUI MICROBALZELLI: "LI CANCELLEREMO IN AULA. SU QUESTO LA PENSIAMO COME I 5 STELLE" - VIDEO