FLASH! AVVISO AI NAVIGATI: STA PER USCIRE UN POST SUL BLOG DELLE STELLE SULLA MANOVRA, CHE È UNO SCHIAFFONE IN FACCIA A CONTE DA PARTE DEL MOVIMENTO…-
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LA PISTA INGLESE DELLO SPYGATE - FU UN MISTERIOSO SUDANESE DI BASE A LONDRA CHE PORTÒ PAPADOPOULOS DA MIFSUD. E PURE SCOTTI OGGI DICE, IN PAROLE POVERE, DI PUNTARE LO SGUARDO VERSO I SERVIZI BRITANNICI - ROH, IL RICCO AVVOCATO SVIZZERO DI MIFSUD, RACCONTA CHE ALLA LONDON ACADEMY OF DIPLOMACY, DI CUI IL MALTESE ERA DIRETTORE, INCONTRÒ ''ALTI FUNZIONARI DEL MI6 (L' AGENZIA DI SPIONAGGIO PER L' ESTERO DEL REGNO UNITO, NDR) E MEMBRI DELL' INTELLIGENCE OCCIDENTALE E ARABA''
GIUSEPPI, “STAI SERENO” – DOPO LETTA, CONTE! RENZI RISPOLVERA IL SUO GRANDE TORMENTONE PER MANDARE UN AVVISO AL PREMIER: “PENSI AL PIL CHE SCENDE E AL FUTURO DELL’ITALIA, NON AL SUO" – IL BRACCIO DI FERRO SULLE PENSIONI: “QUOTA 100 INGIUSTA, LA CANCELLEREMO”, CONTE: “NO, È UN PILASTRO DELLA MANOVRA” - E SULLA MANOVRA PREANNUNCIA BATTAGLIA SUI MICROBALZELLI: "LI CANCELLEREMO IN AULA. SU QUESTO LA PENSIAMO COME I 5 STELLE" - VIDEO
PER ELISA! - ''CON SALVINI SIAMO RIMASTI AMICI. GLI HO SCRITTO PER IL MALORE. GLI SPIAVO IL CELLULARE, GLIENE HO ROTTI TANTI PERCHE' HO TROVATO...'' - ''FIDANZATA? NO, VI PARE? GIRO CON UN BARBONCINO IN BORSA. QUELLA CHE CI PROVA, CHE SCEGLIE SONO IO. FORSE FACCIO PAURA''