“SALVINI DEVE SAPERE CHE L’ORA DEL COGLIONE PIGLIA TUTTI: ORA DEVE RITIRARE LA SFIDUCIA A CONTE…” - VITTORIO FELTRI: “SI È COMPORTATO DA PIRLACCHIONE FACENDOSI INFINOCCHIARE COME UN PRINCIPIANTE: ORA DEVE CONTINUARE A GOVERNARE CON I CIULA GIALLI - SI È FATTO TURLUPINARE DAI VECCHI LUPI DELLA PARTITOCRAZIA. L'IMPORTANTE NON È ANDARE A VOTARE AD OTTOBRE MA NON AFFIDARE IL PAESE ALLA GRINFIE DEGLI EX COMUNISTI DEL PIFFERO”