SI VEDE PROPRIO CHE NON C'È PIÙ LO STILE "GRANDE FRATELLO" DI TA-ROCCO A PALAZZO CHIGI - SAPEVATE CHE MARIO DRAGHI È STATO IN VATICANO CON LA MOGLIE PER UNA MESSA IN SAN PIETRO? NO, PERCHÉ CI È ANDATO SENZA STROMBAZZARE LA COSA AGLI AMICHETTI FOTOGRAFI E GIORNALISTI - SIAMO PASSATI DAL METODO CASALINO AL RISERBO MODELLO "BANCA CENTRALE EUROPEA"...