CHARLES CALENDA 1 CHARLES CALENDA
carlo calenda carlo calenda manifestazione milano
FLASH! - CALENDA HA PERSO PURE ALLE ELEZIONI DI "MID-TERM" AMERICANE - IL REPUBBLICANO CHARLES CALENDA, PER GLI AMICI "CHAS", ERA CANDIDATO ALLA CARICA DI PROCURATORE GENERALE DELLO STATO DEL RHODE ISLAND MA HA PRESO UNA BATOSTA ELETTORALE CONTRO PETER NERONHA - AI TWITTAROLI NON È SFUGGITO IL CASO DI OMONIMIA (E DI RISULTATO ELETTORALE FALLIMENTARE) E HANNO INIZIATO LO SPERNACCHIAMENTO: "HA CAPITO CHE IN ITALIA NON GLI VA BENE E SI REINVENTA, CAMALEONTICO'"-
BOMBA O NON BOMBA SONO ARRIVATI A KHERSON, MA ORA ZELENSKY CHE FARA'? – CON IL RITIRO FULMINEO DELL’ESERCITO RUSSO DALLA CITTÀ ORA PER LE FORZE UCRAINE SI APRE LA STRADA VERSO LA RICONQUISTA DELLA CRIMEA – L’ARMATA LESSA, CHE CONTROLLA ANCORA L’80% DELLA PROVINCIA, SI E' TRINCERATA SULL’ALTRA SPONDA DEL FIUME DNIPRO - L’INVERNO POTREBBE CONGELARE I COMBATTIMENTI MA PER I RUSSI, MAL EQUIPAGGIATI, POTREBBE ESSERE DIFFICILE CONTINUARE A RESISTERE... - VIDEO
TRUMP PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO – IL PUZZONE HA INTENTATO UNA CAUSA PER BLOCCARE LA SUA CONVOCAZIONE A TESTIMONIARE DAVANTI ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ASSALTO AL CONGRESSO DEL 6 GENNAIO 2021 – TRUMP HA CAPITO CHE PER LUI SI POTREBBE METTERE MALE E FA DI TUTTO PER DICHIARARE LA CITAZIONE DELLA COMMISSIONE INAPPLICABILE