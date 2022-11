12 nov 2022 07:39

FLASH! - CALENDA HA PERSO PURE ALLE ELEZIONI DI "MID-TERM" AMERICANE - IL REPUBBLICANO CHARLES CALENDA, PER GLI AMICI "CHAS", ERA CANDIDATO ALLA CARICA DI PROCURATORE GENERALE DELLO STATO DEL RHODE ISLAND MA HA PRESO UNA BATOSTA ELETTORALE CONTRO PETER NERONHA - AI TWITTAROLI NON È SFUGGITO IL CASO DI OMONIMIA (E DI RISULTATO ELETTORALE FALLIMENTARE) E HANNO INIZIATO LO SPERNACCHIAMENTO: "HA CAPITO CHE IN ITALIA NON GLI VA BENE E SI REINVENTA, CAMALEONTICO'"