“POVERINO, CANDIDATO A 21 ANNI DA CALENDA, PARTECIPA ALLA SCUOLA DI RENZI. BISOGNEREBBE EDUCARE I GIOVANI AI VALORI GENUINI, NON AD INDOSSARE ROLEX E VESTIRSI DA GIOVANI VECCHI WANNABE RENZIANI” – BUFERA SOCIAL SU ROMAN PASTORE, 21 ANNI, PER VIA DELLE SUE POSE CON OROLOGI DI PREGIO (AUDEMARS PIGUET, NON ROLEX) – CAPPELLINI (REP): “LO SCONFORTO DI ASSISTERE ALLO SCONTRO TRA UNA SEDICENTE SINISTRA CHE POSTA LE FOTO DI RAGAZZINI CON L'OROLOGIO BUONO PER ADDITARLI AL DISPREZZO DEI SOCIAL E UNA SEDICENTE SINISTRA CHE…”