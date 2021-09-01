Conte a San Basilio con Raggi: "Diciamo la verità su Ama: i trasporti prima non funzionavano". Una signora in quarta fila: ao, a Peppì, se chiama Atac pic.twitter.com/59FZbIomVo— simone canettieri (@simocanettieri) September 3, 2021
FLASH! - CANETTIERI TWEET: “CONTE A SAN BASILIO CON RAGGI: ‘DICIAMO LA VERITÀ SU AMA: I TRASPORTI PRIMA NON FUNZIONAVANO. UNA SIGNORA IN QUARTA FILA: AO, A PEPPÌ, SE CHIAMA ATAC…”- -
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Conte a San Basilio con Raggi: "Diciamo la verità su Ama: i trasporti prima non funzionavano". Una signora in quarta fila: ao, a Peppì, se chiama Atac pic.twitter.com/59FZbIomVo— simone canettieri (@simocanettieri) September 3, 2021
GIRAMENTO DI MELONI: "LA CONFERENZA DI DRAGHI? SURREALE. IL GREEN PASS È UNA MISURA ECONOMICIDA E INUTILE A COMBATTERE IL CONTAGIO. LA POSIZIONE DI SALVINI E’ RAGIONEVOLE – IL SOSTEGNO A ORBAN: "UNGHERIA E POLONIA RIFIUTANO DI PRENDERE COME PROFUGHI I NOSTRI MIGRANTI CLANDESTINI E HANNO RAGIONE" - L'UNICA SOLUZIONE PER I PROFUGHI AFGHANI - SULL’EUROPA: "NON SERVE UN ESERCITO UE SENZA UNA POLITICA ESTERA COMUNE…"
“POVERINO, CANDIDATO A 21 ANNI DA CALENDA, PARTECIPA ALLA SCUOLA DI RENZI. BISOGNEREBBE EDUCARE I GIOVANI AI VALORI GENUINI, NON AD INDOSSARE ROLEX E VESTIRSI DA GIOVANI VECCHI WANNABE RENZIANI” – BUFERA SOCIAL SU ROMAN PASTORE, 21 ANNI, PER VIA DELLE SUE POSE CON OROLOGI DI PREGIO (AUDEMARS PIGUET, NON ROLEX) – CAPPELLINI (REP): “LO SCONFORTO DI ASSISTERE ALLO SCONTRO TRA UNA SEDICENTE SINISTRA CHE POSTA LE FOTO DI RAGAZZINI CON L'OROLOGIO BUONO PER ADDITARLI AL DISPREZZO DEI SOCIAL E UNA SEDICENTE SINISTRA CHE…”
IL MIGLIOR ATTACCO È LA DIFESA - L’UNIONE EUROPEA NON CONTA UN CAZZO NEL MONDO ANCHE E SOPRATTUTTO PERCHÉ NON HA UNA VERA DIFESA COMUNE. SE NE PARLA E RIPARLA CICLICAMENTE, MA SEMPRE SENZA RISULTATI CONCRETI. MA CON IL DISASTRO AFGHANO E IL TRADIMENTO DEGLI STATI UNITI DI BIDEN, SI FA DI NUOVO SPAZIO L’IDEA DI CREARE UNA FORZA DI PRIMO INTERVENTO EUROPEA - CI SONO DUE OSTACOLI: GLI STATI DELL’EST MINACCIATI DALLA RUSSIA CHE TEMONO UN DISIMPEGNO VERSO LA NATO E I SOLDI. PER DIVENTARE UNA FORZA MILITARE BISOGNA SPENDERE. E TANTO…