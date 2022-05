“LA DIPENDENZA DALLA RUSSIA RISCHIA DI DIVENTARE UNA SOTTOMISSIONE” - DRAGHI, ALLA BOCCONI PER RICORDARE ALBERTO ALESINA, SI INCAZZA PER LA MANCATA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ITALIA: “LA RISPOSTA IMMEDIATA È PREPARARE UN FUTURO PER NON DIPENDERE PIÙ DALLA RUSSIA. QUINDI ANDIAMO IN AFRICA E OVUNQUE” (ALMENO FINO ALLA PROSSIMA GUERRA)