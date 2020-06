30 giu 2020 19:03

FLASH! CHE COSA SI DICEVANO A PASSEGGIO PER IL CENTRO DI ROMA LUCA E…COSIMO FERRI? DIETRO A QUELLA MASCHERINA NERA SEMBRA ESSERCI PROPRIO IL DEPUTATO RENZIANO, EX MEMBRO CSM, EX SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA E MAGISTRATO IN ASPETTATIVA, CHE CON PALAMARA E LUCA LOTTI DECIDEVA LE NOMINE DELLE TOGHE DI MEZZA ITALIA DURANTE RIUNIONI NOTTURNE NEGLI HOTEL ROMANI - SARÀ LUI O NON SARÀ LUI? AH, SAPERLO…