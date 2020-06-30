luca palamara a passeggio luca palamara a passeggio cosimo ferri 2 cosimo ferri 1 cosimo ferri luca palamara a passeggio
FLASH! CHE COSA SI DICEVANO A PASSEGGIO PER IL CENTRO DI ROMA LUCA E…COSIMO FERRI? DIETRO A QUELLA MASCHERINA NERA SEMBRA ESSERCI PROPRIO IL DEPUTATO RENZIANO, EX MEMBRO CSM, EX SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA E MAGISTRATO IN ASPETTATIVA, CHE CON PALAMARA E LUCA LOTTI DECIDEVA LE NOMINE DELLE TOGHE DI MEZZA ITALIA DURANTE RIUNIONI NOTTURNE NEGLI HOTEL ROMANI - SARÀ LUI O NON SARÀ LUI? AH, SAPERLO…-
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PAPA HITLER – "ALARICO", IL PIANO DEL FÜHRER IN CASO DI SGANCIAMENTO DI MUSSOLINI DALLA GUERRA - UN DOCUMENTO SVELA LA VOLONTA' DI OCCUPARE IL VATICANO TRA IL 26 E IL 27 LUGLIO 1943 MA RINUNCIÒ ALL’ULTIMO ISTANTE - CON UN BRUTALE ATTO DI FORZA, AVREBBE STANATO "QUEL BRANCO DI PORCI", RAPITO PIO XII E DEPREDATO IL SUO ARCHIVIO DI DOSSIER RISERVATI – IL DUCE NON VENNE “DEPOSTO” MA SCELSE DI DIMETTERSI PER EVITARE L'OCCUPAZIONE DEL PAESE DA PARTE DEGLI "ALLEATI" TEDESCHI…
POLITO METTE IL DITO SULLA PIAGA – ‘’COME PUÒ IL PD CHE HA MANDATO GENTILONI E SASSOLI A BRUXELLES RESPINGERE IL MES? COME PUÒ IL PARTITO CHE MANDAVA I PARLAMENTARI A BORDO DELLE NAVI SEQUESTRATE DA SALVINI TENERSI ANCORA DOPO UN ANNO I DECRETI SALVINI? E COME PUÒ IL PDA CHE PRIVATIZZÒ LE AUTOSTRADE RIDARLE ORA ALLO STATO? - SE OGGI SI VOTASSE SUL MES E SUI DECRETI SICUREZZA, LEGA E M5S TORNEREBBERO INSIEME - I 5STELLE HANNO CAMBIATO ALLEATI MA NON CULTURA POLITICA. CON UN'AGGRAVANTE: PRIMA AVEVANO UN CAPO POLITICO, ORA SONO UNA FORZA POLITICA ACEFALA’’
È SUONATO IL GONG PER HONG KONG – L’ESPERTO DI STRATEGIA MILITARE ZACK COOPER: “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NON PUÒ SALVARE HONG KONG. PER IL PARTITO COMUNISTA È QUESTIONE DI VITA O DI MORTE, NE VA DELLA SUA PRESA SULLA SOCIETÀ CINESE. NON SAREI SORPRESO SE LE COSE CAMBIASSERO DA DOMANI. NON ESCLUDO UNA MOSSA PREVENTIVA DI PECHINO” – “TAIWAN È DIVERSA, SE LA CINA LA INVADESSE DOMANI CI SAREBBE…”
''BERLUSCONI DOVEVA ESSERE CONDANNATO A PRIORI, HA SUBÌTO UN'INGIUSTIZIA'' - GLI AUDIO-BOMBA DEL GIUDICE DI CASSAZIONE CHE HA RESO L'EX PREMIER UN PREGIUDICATO NEL 2013, COSTRINGENDOLO POI AI SERVIZI SOCIALI E AL DECLINO DI FORZA ITALIA - ORA IL TRIBUNALE (CIVILE) DI MILANO SMONTA QUEL PROCESSO (PENALE) - MAGISTRATI COI FIGLI INDAGATI PER DROGA, COMPLOTTI POLITICI, SENTENZE GIÀ SCRITTE: LE RIVELAZIONI DEL MAGISTRATO AMEDEO FRANCO
E SE TRUMP RITIRASSE LA CANDIDATURA? – I SONDAGGI CONTINUANO A ESSERE IMPIETOSI CON IL PRESIDENTE AMERICANO E PURE I REPUBBLICANI ORMAI TEMONO UNA SCONFITTA DEVASTANTE – I GUAI PER “THE DONALD” SONO GROSSI, CONSIDERATO CHE PERFINO NELLA ROCCAFORTE REPUBBLICANA DEL TEXAS APPARE TESTA A TESTA CON “SLEEPY JOE” BIDEN – E “FOX NEWS” COMINCIA AD AFFACCIARE L’IPOTESI DI UN PASSO INDIETRO...