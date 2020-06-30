FLASH! CHE COSA SI DICEVANO A PASSEGGIO PER IL CENTRO DI ROMA LUCA E…COSIMO FERRI? DIETRO A QUELLA MASCHERINA NERA SEMBRA ESSERCI PROPRIO IL DEPUTATO RENZIANO, EX MEMBRO CSM, EX SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA E MAGISTRATO IN ASPETTATIVA, CHE CON PALAMARA E LUCA LOTTI DECIDEVA LE NOMINE DELLE TOGHE DI MEZZA ITALIA DURANTE RIUNIONI NOTTURNE NEGLI HOTEL ROMANI - SARÀ LUI O NON SARÀ LUI? AH, SAPERLO…

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politica

PAPA HITLER – "ALARICO", IL PIANO DEL FÜHRER IN CASO DI SGANCIAMENTO DI MUSSOLINI DALLA GUERRA - UN DOCUMENTO SVELA LA VOLONTA' DI OCCUPARE IL VATICANO TRA IL 26 E IL 27 LUGLIO 1943 MA RINUNCIÒ ALL’ULTIMO ISTANTE - CON UN BRUTALE ATTO DI FORZA, AVREBBE STANATO "QUEL BRANCO DI PORCI", RAPITO PIO XII E DEPREDATO IL SUO ARCHIVIO DI DOSSIER RISERVATI – IL DUCE NON VENNE “DEPOSTO” MA SCELSE DI DIMETTERSI PER EVITARE L'OCCUPAZIONE DEL PAESE DA PARTE DEGLI "ALLEATI" TEDESCHI…

POLITO METTE IL DITO SULLA PIAGA – ‘’COME PUÒ IL PD CHE HA MANDATO GENTILONI E SASSOLI A BRUXELLES RESPINGERE IL MES? COME PUÒ IL PARTITO CHE MANDAVA I PARLAMENTARI A BORDO DELLE NAVI SEQUESTRATE DA SALVINI TENERSI ANCORA DOPO UN ANNO I DECRETI SALVINI? E COME PUÒ IL PDA CHE PRIVATIZZÒ LE AUTOSTRADE RIDARLE ORA ALLO STATO? - SE OGGI SI VOTASSE SUL MES E SUI DECRETI SICUREZZA, LEGA E M5S TORNEREBBERO INSIEME - I 5STELLE HANNO CAMBIATO ALLEATI MA NON CULTURA POLITICA. CON UN'AGGRAVANTE: PRIMA AVEVANO UN CAPO POLITICO, ORA SONO UNA FORZA POLITICA ACEFALA’’