FLASH! A CHE PUNTO È LA CORSA: ''TRUMP PUÒ VINCERE CON GEORGIA, PENNSYLVANIA E ARIZONA'', DOVE AL MOMENTO È AVANTI BIDEN, ''E SENZA MICHIGAN E WISCONSIN''. LO DICE SCOTT WALKER, GOVERNATORE DELL'ARIZONA CHE SI GIOCA ANCHE LA SUA POLTRONA - IN NEVADA DARANNO NUOVI RISULTATI SOLO DOMANI ALLE 12 (21 IN ITALIA), IN PENNSYLVANIA NON SI CHIUDE LA CONTA FINO A VENERDÌ - TRUMP CHIEDERÀ IL RICONTEGGIO IN WISCONSIN - OCCHIO AL SENATO: I DEM CI CONTAVANO, MA BIDEN POTREBBE ESSERE IL PRIMO PRESIDENTE IN 32 ANNI A NON AVERE LA MAGGIORANZA APPENA ELETTO

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LOMBARDIA, PIEMONTE E CALABRIA SONO ZONA ROSSA - NIENTE ZONE VERDI (NON TERRORIZZAVANO ABBASTANZA): CONTE DIVIDE LE REGIONI TRA GIALLE, ARANCIONI E ROSSE: ECCO COSA VUOL DIRE - ''DOPO 14 GIORNI SI POTRANNO AGGIORNARE LE RESTRIZIONI'' - TRA LE REGIONI GIALLE CI SI PUÒ MUOVERE, RESTERÀ IL COPRIFUOCO ALLE 22. NELLE REGIONI ARANCIONI (PUGLIA, SICILIA) - ''A NATALE NON PENSO VEGLIONI E BALLI MA SERENITÀ. DOMANI SI RIUNIRÀ IL CDM, SPERO GIÀ SI PARLERÀ DI NUOVI RISTORI PER CHI DOVRÀ CHIUDERE''