4 nov 2020 19:02

FLASH! A CHE PUNTO È LA CORSA: ''TRUMP PUÒ VINCERE CON GEORGIA, PENNSYLVANIA E ARIZONA'', DOVE AL MOMENTO È AVANTI BIDEN, ''E SENZA MICHIGAN E WISCONSIN''. LO DICE SCOTT WALKER, GOVERNATORE DELL'ARIZONA CHE SI GIOCA ANCHE LA SUA POLTRONA - IN NEVADA DARANNO NUOVI RISULTATI SOLO DOMANI ALLE 12 (21 IN ITALIA), IN PENNSYLVANIA NON SI CHIUDE LA CONTA FINO A VENERDÌ - TRUMP CHIEDERÀ IL RICONTEGGIO IN WISCONSIN - OCCHIO AL SENATO: I DEM CI CONTAVANO, MA BIDEN POTREBBE ESSERE IL PRIMO PRESIDENTE IN 32 ANNI A NON AVERE LA MAGGIORANZA APPENA ELETTO