FLASH! - COME MAI BARACK OBAMA È RICICCIATO AL FIANCO DI BIDEN, ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL CLIMA COP26 A GLASGOW? “SLEEPY JOE” LO VUOLE AL POSTO DI JOHN KERRY, COME INVIATO SPECIALE DEL PRESIDENTE PER LA TRATTATIVA SUL CLIMA – NON SOLO: TRAMONTATA LA STELLA KAMALA HARRIS, PER IL 78ENNE BIDEN OBAMA È UNA RISORSA CHE PUÒ RIVITALIZZARE L’ELETTORATO IN VISTA DEL VOTO DI MID-TERM…-
FLASH! - DITE A MARIO DRAGHI CHE L'IDEA DELLA MONETINA LANCIATA NELLA FONTANA DI TREVI HA FATTO RIDERE TUTTI I LEADER DEL G20, A PARTIRE DA UNO COME JOE BIDEN CHE DI TRASH SE NE INTENDE. IL PIU' CRITICO DEL SIPARIETTO TURISTICO E' STATO IL MARITO DELLA MERKEL CHE HA FATTO DI TUTTO PER CONVINCERE ANGELA, INVANO...
XI JINPING NEL BUNKER – IL PRESIDENTE CINESE NON ESCE DALLA CINEA DA 21 MESI E IN MOLTI SI CHIEDONO PERCHÉ: SARÀ SOLO COLPA DELLE DURE RESTRIZIONI IMPOSTE DALLA STRATEGIA DEI “CONTAGI ZERO” O C’È DELL’ALTRO? FORSE VUOLE DARE UN MESSAGGIO PRECISO: LA CINA È SEMPRE MENO DISPONIBILE AL COMPROMESSO, NON SI SENTE PIÙ OBBLIGATA A COOPERARE CON GLI USA E I LORO ALLEATI E SOPRATTUTTO CREDE DI ESSERE ABBASTANZA FORTE DA POTERLO FARE…
SALVINI HA UN TALENTO: SCEGLIE SEMPRE GLI ALLEATI PIÙ IMPRESENTABILI – DOMANI IL “CAPITONE” ACCOMPAGNERÀ IL PRESIDENTE BRASILIANO BOLSONARO A PISTOIA – LA VISITA DI “BOLSONERO” AD ANGUILLARA VENETA, DOVE HA RICEVUTO LA CITTADINANZA ONORARIA TRA SOSTENITORI, SIT-IN DI PROTESTA– VIDEO: IL RICORDO COMMOSSO DEI NONNI PARTITI DAL VENETO
ADDIO DAZI! – UNA DELLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DEL G20 DI ROMA È L’ACCORDO SIGLATO TRA UNIONE EUROPEA E USA CHE METTE FINE AI DAZI – L’INTESA LIBERA 6,4 MILIARDI DI EURO DI ESPORTAZIONI COLPITE DALLE MISURE INTRODOTTE DA TRUMP E DALLA RITORSIONE DI BRUXELLES – PER L’ITALIA È UNA BUONA NOTIZIA, CHE VALE ALMENO 800 MILIONI DI EURO…
QUANDO I COMUNISTI ODIAVANO GLI OMOSESSUALI: COSI’ FIDEL RESPINSE IL "PERVERTITO" PASOLINI - NEL '66 IL REGISTA DOVEVA ANDARE A CUBA INSIEMA A MORAVIA E ALLA MARAINI MA GLI FU NEGATO IL VISTO PERCHÉ GAY – CASTRO DISSE DI NON AVERE NULLA DI PERSONALE CONTRO GLI OMOSESSUALI, "PURCHÉ NON PRETENDESSERO DI FAR PROSELITI. SE GLI TIRAVA IL CULO, PROBLEMI LORO..."