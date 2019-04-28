FLASH! - CONTE AVREBBE VOLUTO VEDERE SUBITO SIRI COME SUGGERITO DA DI MAIO E CONVINCERLO A DIMETTERSI. I SUOI CONSIGLIERI GLI HANNO SUGGERITO CAUTELA E DI ASPETTARE L’INTERROGATORIO. I 5 STELLE IRRITATI...

-

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

politica

“IO ALTRE 2500 POLTRONE IN PIÙ DOVE I PARTITI POSSONO PIAZZARE I LORO AMICI NON LE VOGLIO” – SIAMO ALLE SOLITE: LA LEGA PROPONE IL RIPRISTINO DELL’ENTE E LUIGINO DICE ALLA SUA BASE CHE LUI È CONTRARIO. “È UNA COSA CHE NON PERMETTEREMO. NON MI VA GIÙ”. MA ALLORA PERCHÉ IL M5S VOTÒ CONTRO LA RIFORMA DELRIO? – LA RISPOSTA DI SALVINI: “SE MI SPIEGA CHI SISTEMA LE SCUOLE E LE STRADE ANDIAMO D’AMORE E D’ACCORDO. ALTRI VICEMINISTRI 5 STELLE STANNO LAVORANDO CON NOI”

SE QUESTA È L’ÉLITE, DATECI IL POPOLO – BERNARD HENRI-LEVY A ROMA CON IL SUO SPETTACOLO ANTI SOVRANISTA INVITA ALLA REAZIONE CONTRO I CATTIVONI POPULISTI CON CITAZIONI IMPROBABILI E UN’ODE ALLE ANFETAMINE – CITA “L’OPERA DA QUATTRO SOLDI” DI BRECHT, MA IN REALTÀ ERANO TRE. SI PIACE TANTISSIMO, E INFATTI LO SPETTACOLO PIÙ CHE UN’ODE ALL’EUROPA SEMBRA UN’ODE AL SUO EGO. SI TOGLIE LE SCARPE, GRIDA ''BELLA CIAO'' DOPO UN TUFFO IN UNA VASCA DA BAGNO, E NE HA PER TUTTI, TRANNE CHE PER IL SUO AMICO MACRON