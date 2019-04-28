FLASH! - CONTE AVREBBE VOLUTO VEDERE SUBITO SIRI COME SUGGERITO DA DI MAIO E CONVINCERLO A DIMETTERSI. I SUOI CONSIGLIERI GLI HANNO SUGGERITO CAUTELA E DI ASPETTARE L’INTERROGATORIO. I 5 STELLE IRRITATI...-
FLASH! - CONTE AVREBBE VOLUTO VEDERE SUBITO SIRI COME SUGGERITO DA DI MAIO E CONVINCERLO A DIMETTERSI. I SUOI CONSIGLIERI GLI HANNO SUGGERITO CAUTELA E DI ASPETTARE L’INTERROGATORIO. I 5 STELLE IRRITATI...-
CANTÙ D’AMORE – SALVINI SI PORTA FRANCESCA VERDINI IN BRIANZA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: ARRIVANO INSIEME IN 500 E POI LASCIA LA MOROSA A RILASSARSI AL LAGO MENTRE LUI SI DEDICA AL SUO SPORT PREFERITO, ROMPERE LE SCATOLE A DI MAIO – AUTONOMIA? “È URGENTE ED È NEL CONTRATTO DI GOVERNO” – POI LANCIA UN NUOVO FRONTE: “SPERO NON CI SIA NESSUN ESPONENTE CHE PARLI DI LEGALIZZARE LA DROGA: SE DOBBIAMO LEGALIZZARE QUALCOSA È LA PROSTITUZIONE”
FLASH! - COSA CI FACEVA DI BELLO MARIA ELENA BOSCHI IERI SERA A MILANO ATTOVAGLIATA AL BISTROT DELLA PESA? E SOPRATTUTTO CON CHI? AH SAPERLO…
“IO ALTRE 2500 POLTRONE IN PIÙ DOVE I PARTITI POSSONO PIAZZARE I LORO AMICI NON LE VOGLIO” – SIAMO ALLE SOLITE: LA LEGA PROPONE IL RIPRISTINO DELL’ENTE E LUIGINO DICE ALLA SUA BASE CHE LUI È CONTRARIO. “È UNA COSA CHE NON PERMETTEREMO. NON MI VA GIÙ”. MA ALLORA PERCHÉ IL M5S VOTÒ CONTRO LA RIFORMA DELRIO? – LA RISPOSTA DI SALVINI: “SE MI SPIEGA CHI SISTEMA LE SCUOLE E LE STRADE ANDIAMO D’AMORE E D’ACCORDO. ALTRI VICEMINISTRI 5 STELLE STANNO LAVORANDO CON NOI”
LA SITUAZIONE È GRAVE E PURE SIRI – CHE SUCCEDE CON IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA INDAGATO PER CORRUZIONE? CONTE E DI MAIO VOGLIONO CONVINCERLO A DIMETTERSI, ALLA FINE L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È L’AUTOSOSPENSIONE IN ATTESA DI CHIARIRE LA PROPRIA POSIZIONE DAVANTI AI PM. SIRI POTREBBE PRESENTARSI GIÀ MARTEDÌ PER ESSERE INTERROGATO – COSÌ SI TERREBBE IN PIEDI IL GOVERNO ALMENO FINO ALLE EUROPEE, POI SE SALVINI SUPERA IL 30%...
SE QUESTA È L’ÉLITE, DATECI IL POPOLO – BERNARD HENRI-LEVY A ROMA CON IL SUO SPETTACOLO ANTI SOVRANISTA INVITA ALLA REAZIONE CONTRO I CATTIVONI POPULISTI CON CITAZIONI IMPROBABILI E UN’ODE ALLE ANFETAMINE – CITA “L’OPERA DA QUATTRO SOLDI” DI BRECHT, MA IN REALTÀ ERANO TRE. SI PIACE TANTISSIMO, E INFATTI LO SPETTACOLO PIÙ CHE UN’ODE ALL’EUROPA SEMBRA UN’ODE AL SUO EGO. SI TOGLIE LE SCARPE, GRIDA ''BELLA CIAO'' DOPO UN TUFFO IN UNA VASCA DA BAGNO, E NE HA PER TUTTI, TRANNE CHE PER IL SUO AMICO MACRON