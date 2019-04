CANTÙ D’AMORE – SALVINI SI PORTA FRANCESCA VERDINI IN BRIANZA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: ARRIVANO INSIEME IN 500 E POI LASCIA LA MOROSA A RILASSARSI AL LAGO MENTRE LUI SI DEDICA AL SUO SPORT PREFERITO, ROMPERE LE SCATOLE A DI MAIO – AUTONOMIA? “È URGENTE ED È NEL CONTRATTO DI GOVERNO” – POI LANCIA UN NUOVO FRONTE: “SPERO NON CI SIA NESSUN ESPONENTE CHE PARLI DI LEGALIZZARE LA DROGA: SE DOBBIAMO LEGALIZZARE QUALCOSA È LA PROSTITUZIONE”