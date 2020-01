È UFFICIALE: HARRY E MEGHAN RINUNCIANO AL LORO ''RUOLO SENIOR'' (MA NON AI TITOLI NOBILIARI) ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA REALE E SI TRASFERISCONO TRA CANADA E STATI UNITI - SI SENTONO MALTRATTATI DA MEDIA E FAMILIARI (SOPRATTUTTO PER LE USCITE DI LEI) E VOGLIONO AVERE MAGGIORE ''AUTONOMIA FINANZIARIA'' NELLE LORO ''ATTIVITÀ PUBBLICHE E DI BENEFICENZA''. CIOÈ NON VOGLIONO STARE AGGRAPPATI AL BORSELLINO DI NONNA ELISABETTA (2 MILIONI DI STERLINE L'ANNO), E IN NORD AMERICA SARANNO RICOPERTI DI OFFERTE E CONTRATTI BEN PIÙ SUCCULENTI