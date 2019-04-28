FLASH! - COSA CI FACEVA DI BELLO MARIA ELENA BOSCHI IERI SERA A MILANO ATTOVAGLIATA AL BISTROT DELLA PESA? E SOPRATTUTTO CON CHI? AH SAPERLO…

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MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO 1 MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO 1 MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO

 

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politica

SE QUESTA È L’ÉLITE, DATECI IL POPOLO – BERNARD HENRI-LEVY A ROMA CON IL SUO SPETTACOLO ANTI SOVRANISTA INVITA ALLA REAZIONE CONTRO I CATTIVONI POPULISTI CON CITAZIONI IMPROBABILI E UN’ODE ALLE ANFETAMINE – CITA “L’OPERA DA QUATTRO SOLDI” DI BRECHT, MA IN REALTÀ ERANO TRE. SI PIACE TANTISSIMO, E INFATTI LO SPETTACOLO PIÙ CHE UN’ODE ALL’EUROPA SEMBRA UN’ODE AL SUO EGO. SI TOGLIE LE SCARPE, GRIDA ''BELLA CIAO'' DOPO UN TUFFO IN UNA VASCA DA BAGNO, E NE HA PER TUTTI, TRANNE CHE PER IL SUO AMICO MACRON