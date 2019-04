LA SITUAZIONE È GRAVE E PURE SIRI – CHE SUCCEDE CON IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA INDAGATO PER CORRUZIONE? CONTE E DI MAIO VOGLIONO CONVINCERLO A DIMETTERSI, ALLA FINE L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È L’AUTOSOSPENSIONE IN ATTESA DI CHIARIRE LA PROPRIA POSIZIONE DAVANTI AI PM. SIRI POTREBBE PRESENTARSI GIÀ MARTEDÌ PER ESSERE INTERROGATO ­– COSÌ SI TERREBBE IN PIEDI IL GOVERNO ALMENO FINO ALLE EUROPEE, POI SE SALVINI SUPERA IL 30%...