MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO 1 MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO
FLASH! - COSA CI FACEVA DI BELLO MARIA ELENA BOSCHI IERI SERA A MILANO ATTOVAGLIATA AL BISTROT DELLA PESA? E SOPRATTUTTO CON CHI? AH SAPERLO…-
MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO 1 MARIA ELENA BOSCHI A CENA AL BISTROT DELLA PESA DI MILANO CON UN UOMO
FLASH! - CONTE AVREBBE VOLUTO VEDERE SUBITO SIRI COME SUGGERITO DA DI MAIO E CONVINCERLO A DIMETTERSI. I SUOI CONSIGLIERI GLI HANNO SUGGERITO CAUTELA E DI ASPETTARE L’INTERROGATORIO. I 5 STELLE IRRITATI...
LA SITUAZIONE È GRAVE E PURE SIRI – CHE SUCCEDE CON IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA INDAGATO PER CORRUZIONE? CONTE E DI MAIO VOGLIONO CONVINCERLO A DIMETTERSI, ALLA FINE L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È L’AUTOSOSPENSIONE IN ATTESA DI CHIARIRE LA PROPRIA POSIZIONE DAVANTI AI PM. SIRI POTREBBE PRESENTARSI GIÀ MARTEDÌ PER ESSERE INTERROGATO – COSÌ SI TERREBBE IN PIEDI IL GOVERNO ALMENO FINO ALLE EUROPEE, POI SE SALVINI SUPERA IL 30%...
SE QUESTA È L’ÉLITE, DATECI IL POPOLO – BERNARD HENRI-LEVY A ROMA CON IL SUO SPETTACOLO ANTI SOVRANISTA INVITA ALLA REAZIONE CONTRO I CATTIVONI POPULISTI CON CITAZIONI IMPROBABILI E UN’ODE ALLE ANFETAMINE – CITA “L’OPERA DA QUATTRO SOLDI” DI BRECHT, MA IN REALTÀ ERANO TRE. SI PIACE TANTISSIMO, E INFATTI LO SPETTACOLO PIÙ CHE UN’ODE ALL’EUROPA SEMBRA UN’ODE AL SUO EGO. SI TOGLIE LE SCARPE, GRIDA ''BELLA CIAO'' DOPO UN TUFFO IN UNA VASCA DA BAGNO, E NE HA PER TUTTI, TRANNE CHE PER IL SUO AMICO MACRON
IL TANGO DI CRISTINA – LA KIRCHNER TORNA ALLA GRANDE SULLA SCENA POLITICA ARGENTINA CON UN’AUTOBIOGRAFIA E, NONOSTANTE LE ACCUSE DI CORRUZIONE, VOLA NEI SONDAGGI – COMPLICE IL FALLIMENTO DI MACRI, COSTRETTO A FARSI FARE UN MEGA PRESTITO DALL’FMI E ALLE PRESE CON UN’INFLAZIONE AL 40%, L’EX PRESIDENTESSA POTREBBE VINCERE COMODAMENTE A OTTOBRE. ANCHE SE LE ACCUSE VENISSERO PROVATE, NON ANDRÀ IN CARCERE, PERCHÉ HA L’IMMUNITÀ…
LA PICCOLA ATENE DIVENTA SPARTA? – SALVINI SI PREPARA A PRENDERSI CAPALBIO, IL REGNO DELLE VACANZE DELL’INTELLIGHENZIA DI SINISTRA: SI VOTA CON LE EUROPEE E, DOPO AVER RIFIUTATO I PROFUGHI E PERSO LE ELEZIONI POLITICHE, IL PD È SPACCATO (E SPACCIATO) – IL TRUCE HA GIÀ PROGRAMMATO PURE UN COMIZIO IN PIAZZETTA, CON BUONA PACE DI ASOR ROSA & COMPANY