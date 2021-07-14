FLASH - COSA CI FACEVANO IERI SERA GIGGINO DI MAIO E GIORGETTI ALLA PIZZERIA DA MICHELE VICINO PIAZZA DEL POPOLO? IL MENÙ DELLA SERATA: PIZZA “DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”. SONO INIZIATE LE GRANDI MANOVRE IN VISTA DEL SEMESTRE BIANCO…-
FLASH - COSA CI FACEVANO IERI SERA GIGGINO DI MAIO E GIORGETTI ALLA PIZZERIA DA MICHELE VICINO PIAZZA DEL POPOLO? IL MENÙ DELLA SERATA: PIZZA “DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”. SONO INIZIATE LE GRANDI MANOVRE IN VISTA DEL SEMESTRE BIANCO…-
TIRI MANCINI - IL COPASIR CONVOCA L’EX DIRIGENTE DEL DIS MARCO MANCINI PER UN’AUDIZIONE E IL PARTITO DEMOCRATICO DISERTA LA RIUNIONE – LA MOTIVAZIONE UFFICIALE? “PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ NELLA PRASSI SEGUITA PER LA CONVOCAZIONE”, MA SULLO SFONDO CI SONO LE TENSIONI TRA IL PRESIDENTE DEL COMITATO SUI SERVIZI, IL MELONIANO URSO, E IL RAPPRESENTANTE DEM ENRICO BORGHI
ZAN PER FOCACCIA - SALVINI È CONVINTO CHE IL PD ANDRÀ A SBATTERE SUL DDL CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E PREPARA I POPCORN: “LETTA DEVE DECIDERE SE VUOLE PORTARE A CASA UNA LEGGE MODIFICATA MA SALVANDO LE PARTI ESSENZIALI OPPURE TROVARSI CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO. COME PRIMO RISULTATO DELLA SUA SEGRETERIA SAREBBE UN DISASTRO” - “FORZA ITALIA VOTA A FAVORE? AVREI QUALCHE DUBBIO, E ANCHE SE DOVESSE SUCCEDERE, CI SARANNO ALTRETTANTI VOTI DEI CATTOLICI DEL PD, CHE VOGLIONO SEGUIRE IL SANTO PADRE…”
I MICROCHIP FACCIAMOCELI DA SOLI - L'UE PUNTA AL RADDOPPIO DEI SEMICONDUTTORI, DOPO LA CARENZA POST PANDEMIA GENERATA DALL'IMPENNATA DELLA DOMANDA DI PC, TABLET E SMARTPHONE, PER SFIDARE CINA E STATI UNITI SULLA SOVRANITÀ DIGITALE: L'OBIETTIVO ENTRO IL 2030 È AUMENTARE DAL 10 AL 20% LA QUOTA EUROPEA DI PRODUZIONE MONDIALE (DOMINATA DA TAIWAN) - IL COMMISSARIO BRETON INCONTRA DRAGHI E GIORGETTI, PRONTO UN PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI...
MA LA SINISTRA ITALIANA CHE SI E’ INGINOCCHIATA PER IL BLACK LIVES MATTER E SE LA PRENDE CON ORBAN PERCHE’ NON PARLA DELLE PROTESTE A CUBA CONTRO IL REGIME? MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA, SCONTRI CON LA POLIZIA, 1 MORTO. MA NESSUN TWEET INDIGNATO E ZERO SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLA DITTATURA. ANCHE IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD ALESSANDRO DI BATTISTA, IN VACANZA IN BOLIVIA, NON HA PROFERITO VERBO – VIDEO
NON C’È CRIPPA PER GATTI – CONTE PREPARA LE PURGHE NEL MOVIMENTO 5 STELLE: LA PRIMA TESTA CHE L’AVVOCATO DI PADRE PIO VUOLE FAR ROTOLARE È QUELLA DEL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DAVIDE CRIPPA, CHE HA FATTO RESISTENZA AL CONTRATTO DI CASALINO ED È SCHIERATO CON GRILLO. L’EX PREMIER VUOLE UN “FALCO” ALLA GUIDA DEI DEPUTATI PENTASTELLATI: I NOMI CHE GIRANO SONO RICCIARDI, AZZOLINA E BONAFEDE (MA BISOGNA VEDERE SE STA BENE A DI MAIO, VERO AZIONISTA DI MAGGIORANZA DEI PARLAMENTARI GRILLINI...)