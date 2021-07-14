FLASH - COSA CI FACEVANO IERI SERA GIGGINO DI MAIO E GIORGETTI ALLA PIZZERIA DA MICHELE VICINO PIAZZA DEL POPOLO? IL MENÙ DELLA SERATA: PIZZA “DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”. SONO INIZIATE LE GRANDI MANOVRE IN VISTA DEL SEMESTRE BIANCO…

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politica

ZAN PER FOCACCIA - SALVINI È CONVINTO CHE IL PD ANDRÀ A SBATTERE SUL DDL CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E PREPARA I POPCORN: “LETTA DEVE DECIDERE SE VUOLE PORTARE A CASA UNA LEGGE MODIFICATA MA SALVANDO LE PARTI ESSENZIALI OPPURE TROVARSI CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO. COME PRIMO RISULTATO DELLA SUA SEGRETERIA SAREBBE UN DISASTRO” - “FORZA ITALIA VOTA A FAVORE? AVREI QUALCHE DUBBIO, E ANCHE SE DOVESSE SUCCEDERE, CI SARANNO ALTRETTANTI VOTI DEI CATTOLICI DEL PD, CHE VOGLIONO SEGUIRE IL SANTO PADRE…”

NON C’È CRIPPA PER GATTI – CONTE PREPARA LE PURGHE NEL MOVIMENTO 5 STELLE: LA PRIMA TESTA CHE L’AVVOCATO DI PADRE PIO VUOLE FAR ROTOLARE È QUELLA DEL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DAVIDE CRIPPA, CHE HA FATTO RESISTENZA AL CONTRATTO DI CASALINO ED È SCHIERATO CON GRILLO. L’EX PREMIER VUOLE UN “FALCO” ALLA GUIDA DEI DEPUTATI PENTASTELLATI: I NOMI CHE GIRANO SONO RICCIARDI, AZZOLINA E BONAFEDE (MA BISOGNA VEDERE SE STA BENE A DI MAIO, VERO AZIONISTA DI MAGGIORANZA DEI PARLAMENTARI GRILLINI...)