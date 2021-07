MA LA SINISTRA ITALIANA CHE SI E’ INGINOCCHIATA PER IL BLACK LIVES MATTER E SE LA PRENDE CON ORBAN PERCHE’ NON PARLA DELLE PROTESTE A CUBA CONTRO IL REGIME? MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA, SCONTRI CON LA POLIZIA, 1 MORTO. MA NESSUN TWEET INDIGNATO E ZERO SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLA DITTATURA. ANCHE IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD ALESSANDRO DI BATTISTA, IN VACANZA IN BOLIVIA, NON HA PROFERITO VERBO – VIDEO