CONTE, CHI L'HA VISTO? – FOLLI: “CIÒ CHE RENDE UN PO' BIZZARRO IL RAPPORTO TRA L'EX PREMIER E IL MONDO "GRILLINO" È IL SILENZIO. L'ASSENZA DAL DIBATTITO PUBBLICO DI UN PERSONAGGIO CHE SI ERA FATTO CONOSCERE DURANTE I SUOI DUE GOVERNI PER ESSERE FIN TROPPO CIARLIERO. ORA INVECE CONTE TACE. NON HA NIENTE DA DIRE RISPETTO ALLE MILLE QUESTIONI CHE SI AGGROVIGLIANO SUL TAVOLO DEL GOVERNO E IN PARLAMENTO?’’ – AGGIUNGIAMO NOI: PERCHÉ NON REPLICA SUL CASO BENOTTI-ARCURI-007? SUI VACCINI? SULLA ZONA ROSSA IN LOMBARDIA? AH, SAPERLO…