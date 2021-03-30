FLASH - IL DIRETTORE DELL'OMS TEDROS GHEBREYESUS CRITICA LA CINA PER LA CONDIVISIONE INSUFFICIENTE DEI DATI SUL COVID-19 E CHIEDE UN'INCHIESTA SULL'IPOTESI DI FUGA DEL VIRUS DA UN LABORATORIO CINESE…-
FLASH - IL DIRETTORE DELL'OMS TEDROS GHEBREYESUS CRITICA LA CINA PER LA CONDIVISIONE INSUFFICIENTE DEI DATI SUL COVID-19 E CHIEDE UN'INCHIESTA SULL'IPOTESI DI FUGA DEL VIRUS DA UN LABORATORIO CINESE…-
SCUSI, LEI È INDAGATO? - LA FAMOSA CITOFONATA IN CERCA DI SPACCIATORI FATTA DA SALVINI A BOLOGNA AVRÀ CONSEGUENZE GIUDIZIARIE: I GENITORI DEL RAGAZZO MINORENNE CHE RISPOSE HANNO QUERELATO IL LEGHISTA PER DIFFAMAZIONE, IL PM CHIEDE DI ARCHIVIARE MA UN AVVOCATO HA PRESENTATO OPPOSIZIONE - PER LA PROCURA FU "CRITICA POLITICA" BASATA SU NOTIZIE VERE O VEROSIMILI (CIOÈ CHE IN QUEL PALAZZO GIRAVA DROGA) - UN ANNO DOPO LA COPPIA FU ARRESTATA DOPO ESSERE STATA TROVATA CON HASHISH, MARIJUANA, SOLDI FALSI E PROIETTILI...
C'È POCO DAD STARE SERENI - IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE BIANCHI L'HA CONFERMATO: QUEST'ANNO NIENTE 6 POLITICO E NIENTE PROMOZIONE AUTOMATICA: SI PUÒ BOCCIARE ANCHE CON LA DIDATTICA A DISTANZA - L'UNICA DEROGA È QUELLA SULLE ASSENZE: CHI NON È RIUSCITO A SEGUIRE LE LEZIONI PER PROBLEMI DI CONNESSIONE PASSERÀ ALL'ANNO SUCCESSIVO SE HA LA SUFFICIENZA IN TUTTE LE MATERIE - OCCHIO PERÒ AI RICORSI AL TAR...
CONTE, CHI L'HA VISTO? – FOLLI: “CIÒ CHE RENDE UN PO' BIZZARRO IL RAPPORTO TRA L'EX PREMIER E IL MONDO "GRILLINO" È IL SILENZIO. L'ASSENZA DAL DIBATTITO PUBBLICO DI UN PERSONAGGIO CHE SI ERA FATTO CONOSCERE DURANTE I SUOI DUE GOVERNI PER ESSERE FIN TROPPO CIARLIERO. ORA INVECE CONTE TACE. NON HA NIENTE DA DIRE RISPETTO ALLE MILLE QUESTIONI CHE SI AGGROVIGLIANO SUL TAVOLO DEL GOVERNO E IN PARLAMENTO?’’ – AGGIUNGIAMO NOI: PERCHÉ NON REPLICA SUL CASO BENOTTI-ARCURI-007? SUI VACCINI? SULLA ZONA ROSSA IN LOMBARDIA? AH, SAPERLO…
BOMBA! DENISE PIPITONE VIVE IN RUSSIA? LA SEGNALAZIONE DI UNA TELESPETTATRICE A “CHI L’HA VISTO?” – A MOSCA C’È UNA GIOVANE DONNA RAPITA QUANDO ERA UNA BIMBA CHE SOMIGLIA TANTISSIMO A PIERA MAGGIO, LA MAMMA DELLA BAMBINA SCOMPARSA DA MAZARA DEL VALLO NEL 2004. LA PICCOLA È STATA TROVATA IN UN CAMPO NEL 2005 ED OGGI HA LA STESSA ETÀ CHE AVREBBE DENISE PIPITONE. NON SA CHI SIA LA SUA MAMMA ED È PER QUESTO CHE... – VIDEO
LA STAGIONE DELLE NOMINE SI AVVICINA E DRAGHI INIZIA A OCCUPARSI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DELLE CONTROLLATE - A DIFFERENZA DI CONTE, PRIMA COMPRENDERE STRATEGIE E OBIETTIVI E POI CERCARE NOMI IN GRADO DI RIEMPIRE LE CASELLE - DRAGHI HA INCARICATO IL SUO CONSULENTE ECONOMICO ALESSANDRO ARESU DI SEGUIRE IL DOSSIER CDP - AL VAGLIO I COMPENSI DEI MANAGER IN MODALITÀ D’ALEMA, A PARTIRE DA DONATO IACOVONE (WEBUILD) E RODOLFO ERRORE (SACE) - VIDEO