FLASH - IL DIRETTORE DELL'OMS TEDROS GHEBREYESUS CRITICA LA CINA PER LA CONDIVISIONE INSUFFICIENTE DEI DATI SUL COVID-19 E CHIEDE UN'INCHIESTA SULL'IPOTESI DI FUGA DEL VIRUS DA UN LABORATORIO CINESE…

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SCUSI, LEI È INDAGATO? - LA FAMOSA CITOFONATA IN CERCA DI SPACCIATORI FATTA DA SALVINI A BOLOGNA AVRÀ CONSEGUENZE GIUDIZIARIE: I GENITORI DEL RAGAZZO MINORENNE CHE RISPOSE HANNO QUERELATO IL LEGHISTA PER DIFFAMAZIONE, IL PM CHIEDE DI ARCHIVIARE MA UN AVVOCATO HA PRESENTATO OPPOSIZIONE - PER LA PROCURA FU "CRITICA POLITICA" BASATA SU NOTIZIE VERE O VEROSIMILI (CIOÈ CHE IN QUEL PALAZZO GIRAVA DROGA) - UN ANNO DOPO LA COPPIA FU ARRESTATA DOPO ESSERE STATA TROVATA CON HASHISH, MARIJUANA, SOLDI FALSI E PROIETTILI...

CONTE, CHI L'HA VISTO? – FOLLI: “CIÒ CHE RENDE UN PO' BIZZARRO IL RAPPORTO TRA L'EX PREMIER E IL MONDO "GRILLINO" È IL SILENZIO. L'ASSENZA DAL DIBATTITO PUBBLICO DI UN PERSONAGGIO CHE SI ERA FATTO CONOSCERE DURANTE I SUOI DUE GOVERNI PER ESSERE FIN TROPPO CIARLIERO. ORA INVECE CONTE TACE. NON HA NIENTE DA DIRE RISPETTO ALLE MILLE QUESTIONI CHE SI AGGROVIGLIANO SUL TAVOLO DEL GOVERNO E IN PARLAMENTO?’’ – AGGIUNGIAMO NOI: PERCHÉ NON REPLICA SUL CASO BENOTTI-ARCURI-007? SUI VACCINI? SULLA ZONA ROSSA IN LOMBARDIA? AH, SAPERLO…