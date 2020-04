RISCHIO COLAO PER CONTE - MARCO BENEDETTO: ‘’L’ESORDIO È STATO DELUDENTE. CON SFUMATURE DI RIDICOLO. UNO CHE SI È OCCUPATO TUTTA LA VITA DI TELEFONINI, QUANTO PUÒ CAPIRE E RISOLVERE I MISTERI DELLA CHIESA, DELLA BUROCRAZIA, DEI PARRUCCHIERI? PER FORTUNA NON È PASSATA L’IDEA DI BLOCCARE IN CASA LE PERSONE DAI 60 IN SU - DA CONTE E COLAO CI SI ASPETTAVA UN COLPO D’ALA, UN PROGETTO, UN’IDEA. NON QUANDO RIPRENDERANNO GLI ALLENAMENTI DEL CALCIO - CONTE È RIUSCITO A RIDICOLIZZARE COLAO E A ISOLARE I VERI VIRUS CHE POSSONO DEFENESTRARLO DA PALAZZO CHIGI: SALVINI E DRAGHI”