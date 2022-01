FLASH! DRAGHI FREGATO DALLA REGOLA DELL’AMICO - SEBASTIANO MESSINA (REPUBBLICA): "LE PAROLE DI CHI DICE CHE DRAGHI ANDREBBE BENISSIMO MA NON POSSIAMO INTERROMPERE IL SUO INDISPENSABILE LAVORO A PALAZZO CHIGI SONO COPIATE DALLA PERFIDA RISPOSTA DELLE RAGAZZE AI CORTEGGIATORI DA RESPINGERE…"

Sebastiano Messina per la Repubblica

MARIO DRAGHI MEME

Le parole di chi dice che Draghi andrebbe benissimo ma non possiamo interrompere il suo indispensabile lavoro a Palazzo Chigi sono copiate dalla perfida risposta delle ragazze ai corteggiatori da respingere: sei l’uomo ideale, ma ti dico di no perché la tua amicizia è troppo importante per me. Sappiamo tutti come va a finire