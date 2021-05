COME DAGO-ANTICIPATO, C'E' LO ZAMPONE DI LUIGI DI MAIO DIETRO IL FALLIMENTO DELL'ACCORDO PD-M5S PER LE COMUNALI A ROMA (FREGANDO COSI' CONTE) - SORGI: "DI MAIO È CONSAPEVOLE CHE LA PARTE ANCORA PIÙ MOTIVATA DEI GRILLINI, PRONTA A RECARSI ALLE URNE È QUELLA CONTRARIA A DESTRA E SINISTRA - L’AMICIZIA PROPUGNATA DA BETTINI, AGLI OCCHI DEI 5STELLE È SEMPRE SUONATA SOSPETTA: NON SARÀ CHE IL PD VUOL FARE L’AMICO PER POI PORTARCI VIA GLI ELETTORI? È DIVENTATA UN’ILLUSIONE POTER CONTARE SULL’APPOGGIO 5STELLE ANCHE NELLA 'PARTITISSIMA' DEL QUIRINALE"