FLASH! - DRAGHI HA MANIFESTATO CON I SUOI PIÙ STRETTI COLLABORATORI SEGNI DI MALUMORE PER LE USCITE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI E PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI, OLTRE CHE SULLA QUESTIONE MIGRANTI IN CAPO A LAMORGESE-
FLASH! - DRAGHI HA MANIFESTATO CON I SUOI PIÙ STRETTI COLLABORATORI SEGNI DI MALUMORE PER LE USCITE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI E PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI, OLTRE CHE SULLA QUESTIONE MIGRANTI IN CAPO A LAMORGESE-
DITE A MACRON CHE AI MILITARI PRUDONO LE MANI - DOPO IL CLAMOROSO APPELLO DEI GENERALI IN PENSIONE, L'ESERCITO FRANCESE SI FA SENTIRE ANCORA: DUEMILA MILITARI HANNO FIRMATO UN NUOVO TESTO (ANONIMO) SU UNA RIVISTA DI DESTRA: "IL PAESE È NEL CAOS PROVOCATO DALLE ORDE DELLE BANLIEUE E DALL'ISLAMISMO, SIAMO PRONTI A INTERVENIRE PER MANTENERE L'ORDINE" - IL SOSPETTO È CHE DIETRO L'OPERAZIONE CI SIA LO ZAMPINO DI MARINE LE PEN...
CANCELLERI HA CANCELLATO LA SUA MEMORIA: DA AVVERSARIO DEL PONTE SULLO STRETTO, ORA LO PROMUOVE! - DOPO L'APERTURA AL PROGETTO DA PARTE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE, GIANCARLO CANCELLERI, I GRILLINI SONO IMPAZZITI - SULLE CHAT DEL M5S È ESPLOSO IL PUTIFERIO: SUI SOCIAL RIMBALZANO LE PRESE PER IL CULO E I FILMATI IN CUI LO STESSO CANCELLERI INVITAVA BERLUSCONI A INFILARSI IL PONTE IN QUEL POSTO... - VIDEO
COME DAGO-ANTICIPATO, C'E' LO ZAMPONE DI LUIGI DI MAIO DIETRO IL FALLIMENTO DELL'ACCORDO PD-M5S PER LE COMUNALI A ROMA (FREGANDO COSI' CONTE) - SORGI: "DI MAIO È CONSAPEVOLE CHE LA PARTE ANCORA PIÙ MOTIVATA DEI GRILLINI, PRONTA A RECARSI ALLE URNE È QUELLA CONTRARIA A DESTRA E SINISTRA - L’AMICIZIA PROPUGNATA DA BETTINI, AGLI OCCHI DEI 5STELLE È SEMPRE SUONATA SOSPETTA: NON SARÀ CHE IL PD VUOL FARE L’AMICO PER POI PORTARCI VIA GLI ELETTORI? È DIVENTATA UN’ILLUSIONE POTER CONTARE SULL’APPOGGIO 5STELLE ANCHE NELLA 'PARTITISSIMA' DEL QUIRINALE"