IL DISCORSO DI LETTA ALL’ASSEMBLEA DEL PD HA RASO AL SUOLO IL NAZARENO DI ZINGA - ENRICHETTO HA SOTTOLINEATO L’ESIGENZA DI AVERE “UN NUOVO PD”, CHE PARLI CON I GIOVANI E NON DEI GIOVANI, IN GRADO DI ESSERE ALLE PROSSIME POLITICHE IL MOTORE DI UNA COALIZIONE, NON SUBALTERNA A NESSUNO, 5STELLE COMPRESI - GLI AVVERSARI DEL “SUO” PD SONO SALVINI E MELONI. DA BUON EX DEMOCRISTIANO NON HA MAI MENZIONATO FORZA ITALIA - QUINDI HA MESSO IL CAPPELLO SU PALAZZO CHIGI (“IL GOVERNO DRAGHI E' IL NOSTRO GOVERNO, E’ LA LEGA A DOVER SPIEGARE PERCHE’ L’APPOGGIA”), COSA MAI FATTA DA ZINGA-BETTINI, MASOCHISTI FISSATI CON CONTE "PUNTO DI RIFERIMENTO DEL FRONTE PROGRESSISTA" - IL FUTURO DA ECO-LEADER DI BEPPE SALA CHE, ANTICIPANDO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI GRILLO, E' USCITO DAL PD PER LANCIARE IL SUO PARTITO VERDE PER LE COMUNALI DI MILANO...