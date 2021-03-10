enrico letta enrico letta orlando zingaretti FRANCESCHINI ENRICO LETTA 4
FLASH! ENRICO LETTA SARA' IL SEGRETARIO DEL PD. SUL NOME DELL'EX PREMIER E' STATO TROVATO L'ACCORDO TRA ZINGARETTI, FRANCESCHINI E ORLANDO...-
LA "CASALINO COMMUNICATION" CHIUDE I BATTENTI: DOPO LA FRASE “NEL PD CI SONO DEI CANCRI CHE VANNO ESTIRPATI”, ROCCOBELLO HA DISMESSO I PANNI DEL PORTAVOCE. NON SEGUIRA' CONTE NELL'AVVENTURA DEL NUOVO M5S: PUNTA A FARSI ELEGGERE IN PARLAMENTO - A SEGUIRE LA COMUNICAZIONE DI GIUSEPPE CONTE POTREBBE ANDARE DARIO ADAMO, CHE E' GIA' STATO SOCIAL MANAGER DI "GIUSEPPI"...
NON VEDO, NON SENTO, NON TRIDICO - L'INPS DEL PRESIDENTE GRILLINO MULTATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY: MAXI SANZIONE DA 300 MILA EURO PER AVER FATTO USCIRE I NOMI DEI DEPUTATI FURBETTI CHE CHIESERO IL BONUS-COVID DA 600 EURO SENZA AVERNE DIRITTO, TRA CUI ELENA MURELLI E ANDREA DARA DELLA LEGA E MARCO RIZZONE EX M5S - IL SOSPETTO È CHE IL "DOSSIERAGGIO" FOSSE FUNZIONALE AL REFERENDUM TAGLIA-CASTA SU CUI I CINQUE STELLE PUNTAVANO FORTE...
LETTERA A UN PARTITO MAI NATO - ROSY BINDI DA FLORIS SPIEGA COSA C’E’ ALL’ORIGINE DELLA CRISI DEM: "LA SINTESI TRA LE CULTURE FONDATIVE DEL’ULIVO E POI DEL PD NON È MAI AVVENUTA, IL PD NON E’ MAI NATO” (E ALLORA PERCHE’ LEI SI CANDIDO’ ALLA SEGRETERIA DEM NEL 2007?) - "ZINGARETTI? ALTRO CHE DIMISSIONI, SAREBBE STATO UTILE SE…" - VIDEO