NON VEDO, NON SENTO, NON TRIDICO - L'INPS DEL PRESIDENTE GRILLINO MULTATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY: MAXI SANZIONE DA 300 MILA EURO PER AVER FATTO USCIRE I NOMI DEI DEPUTATI FURBETTI CHE CHIESERO IL BONUS-COVID DA 600 EURO SENZA AVERNE DIRITTO, TRA CUI ELENA MURELLI E ANDREA DARA DELLA LEGA E MARCO RIZZONE EX M5S - IL SOSPETTO È CHE IL "DOSSIERAGGIO" FOSSE FUNZIONALE AL REFERENDUM TAGLIA-CASTA SU CUI I CINQUE STELLE PUNTAVANO FORTE...