FLASH - LA FRASE DEL GIORNO E' DI LUIGI DI MAIO CHE PARLANDO DI MARIO DRAGHI DICE: "MI HA FATTO UN’OTTIMA IMPRESSIONE” - CAPITO? L'EX BIBITARO DEL SAN PAOLO PARLA DELL'EX PRESIDENTE DELLA BCE, GOVERNATORE DI BANKITALIA E DG DEL TESORO COME SE FOSSE UN RAGAZZOTTO PROMETTENTE - LUIGI', IL SOLLEONE TI HA DATO ALLA TESTA: FATTE UN BAGNO (DI UMILTA')

Estratto dell’intervista di Luigi Di Maio a “il Foglio”

MARIO DRAGHI

In una lunga intervista rilasciata al Foglio, e in edicola, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ragiona a tutto campo, fa il punto sul ruolo dell’Italia all’estero, conferma il suo incontro con Draghi e racconta un dettaglio di un suo recente incontro con Angela Merkel. “L’incontro con Draghi? Guardi è stato un incontro istituzionale come ne tengo molti altri. In qualità di ministro degli Esteri è naturale che io interloquisca e abbia un dialogo anche con l’ex presidente della Bce Mario Draghi. Non ci vedo nulla di strano. C’è stato uno scambio di vedute su vari temi specificatamente in virtù del ruolo che ha ricoperto ai vertici della Banca Centrale Europea. E’ stato un incontro cordiale e proficuo, mi ha fatto un’ottima impressione". [...]

LUIGI DI MAIO