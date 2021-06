“LA BOZZA DELLO STATUTO? SI METTEVA AL CENTRO LUI” - NUOVA PUNTATA DELLA SIT-COM GRILLO CONTRO CONTE! “L’ELEVATO” HA PUBBLICATO UN VIDEO SUL BLOG IN CUI SEMBRA SMORZARE I TONI: “IL MOVIMENTO CAMBIA E DOVEVA CAMBIARE CON LUI, FORSE ERA LA PERSONA PIÙ ADATTA E FORSE, MAGARI, NON LO È. STIAMO UNITI SE POSSIAMO E SE POI QUALCUNO VUOL FARE UNA SCELTA DIVERSA LA FARÀ IN TUTTA COSCIENZA" – "NON SONO IL PADRE-PADRONE. HO AGITO COME DOVEVO AGIRE. HO SOLO CHIESTO LA GARANZIA DI AVERE LA STRUTTURA DEL GARANTE IDENTICA ALLO STATUTO CHE C'È ORA." - LA REPLICA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO (NIENTE): “NON DICA FALSITÀ. HA CHIESTO BEN PIÙ DI UNA DIARCHIA ED È UMILIANTE, STATUTO NON ERA SEICENTESCO MA MEDIEVALE. NON TERRÒ IL MIO PROGETTO POLITICO NEL CASSETTO" – VIDEO