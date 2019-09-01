Una squadra piena di voglia di fare per gli Italiani. @pdnetwork pic.twitter.com/D8p7dERmGA— Dario Franceschini (@dariofrance) 5 settembre 2019
FLASH! IL GOVERNO DELLA TERZA MEDIA: OGNUNO CON GLI AMICHETTI SUOI. IL PIU' ANZIANO (POLITICAMENTE) FRANCESCHINI PUBBLICA UN SELFIE DAL QUIRINALE CON LA ''SQUADRA'' DEL CONTE BIS, MA SONO SOLO I MINISTRI DEL PD. COMINCIAMO BENE...-
Una squadra piena di voglia di fare per gli Italiani. @pdnetwork pic.twitter.com/D8p7dERmGA— Dario Franceschini (@dariofrance) 5 settembre 2019
OVVIAMENTE IL QUIRINALE SMENTISCE LA TELEFONATA DELLA MERKEL ''DELUSA'' DALLA NOMINA DI GIGGINO DI MAIO AL MINISTERO DEGLI ESTERI: ''NON È AVVENUTA ALCUNA TELEFONATA TRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CANCELLIERA MERKEL''
SUCCEDE SOLO A SE STESSO - MA LA SCENEGGIATA DELLA CAMPANELLA, NON POTEVAMO RISPARMIARCELA? NO! IL RITO DEL PASSAGGIO TRA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E L'ALTRO È STATO ''RISOLTO'' CON GIORGETTI, SOTTOSEGRETARIO USCENTE DI PALAZZO CHIGI, CHE PASSA LA CAMPANELLA AL CONTE-BIS, AFFIANCATO DALL'ENTRANTE RICCARDO FRACCARO
VIDEO! PIAZZALE LORETO ON THE BEACH - “SALVINI? UN BULLO DA PAESE, HA SBAGLIATO TUTTO”, PASSANO GLI ANNI MA NON CAMBIANO GLI ITALIANI: DOPO IL TRIONFO DI UN MESE FA, AL “PAPEETE” DI MILANO MARITTIMA VA IN SCENA IL CALCIO DELL’ASINO NEI CONFRONTI DEL LEADER SCONFITTO - “UN PICCOLO BAUSCIA, PRESENTUOSO E MAL CONSIGLIATO” – E CHI SI FACEVA I SELFIE CON LUI, OGGI DICE: "QUELLO SCATTO E' STATO UN ESERCIZIO DI STILE, FINE A SE STESSO" – VIDEO
GIORNO 1 DELL’ERA GIALLO-ROSÉ: SALVINI È INDAGATO PER DIFFAMAZIONE E MIMMO LUCANO PUÒ TORNARE A RIACE – LA QUERELA DEL CAPITONE È RELATIVA ALLA DENUNCIA DI CAROLA RACKETE, IN CUI SI CHIEDEVA PURE IL SEQUESTRO DEGLI ACCOUNT SOCIAL DELL’EX MINISTRO - IL TRIBUNALE DI LOCRI HA ACCOLTO L’ISTANZA DELL’EX SINDACO DI RIACE E GLI HA REVOCATO L’ESILIO
IL VELENO E' NELL'ALLUSIONE - MARINA BERLUSCONI SCRIVE UNA DURA LETTERA AL ''CORRIERE'' DOPO I RISULTATI DELL'AUTOPSIA SU IMANE FADIL: ''ALLUDERE CHE MIO PADRE FOSSE IL MANDANTE DELL'AVVELENAMENTO DI UNA 'TESTE CHIAVE', CHE PERALTRO AVEVA DETTO TUTTO QUELLO CHE VOLEVA IN QUEI PROCESSI-GOGNA, E' STATO QUALCOSA DI...''