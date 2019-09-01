FLASH! IL GOVERNO DELLA TERZA MEDIA: OGNUNO CON GLI AMICHETTI SUOI. IL PIU' ANZIANO (POLITICAMENTE) FRANCESCHINI PUBBLICA UN SELFIE DAL QUIRINALE CON LA ''SQUADRA'' DEL CONTE BIS, MA SONO SOLO I MINISTRI DEL PD. COMINCIAMO BENE...

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