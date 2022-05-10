FLASH! - GRANDISSIMA FIBRILAZIONE NEL MOVIMENTO 5 STELLE: UN SONDAGGIO RISERVATO DA' CONTE E GRILLOZZI A UN MISERO 10,2%. DAL 2018 HANNO PERSO LA BELLEZZA DI OLTRE 20 PUNTI...-
FLASH! - GRANDISSIMA FIBRILAZIONE NEL MOVIMENTO 5 STELLE: UN SONDAGGIO RISERVATO DA' CONTE E GRILLOZZI A UN MISERO 10,2%. DAL 2018 HANNO PERSO LA BELLEZZA DI OLTRE 20 PUNTI...-
CHI È IL CORNUTO DI FORZA ITALIA? - VITTORIO SGARBI RACCONTA COSÌ L'ULTIMA VOLTA CHE HA FATTO L'AMORE: "È STATA CON LA MOGLIE BELLISSIMA DI UN ESPONENTE DI FORZA ITALIA. ERA IL 6 FEBBRAIO DEL 2021. È STATO IL MIO PERSONALE CONTRIBUTO AL PARTITO" - POI TORNA SULLA LITE AL "MAURIZIO COSTANZO SHOW" CON GIAMPIERO MUGHINI E A SORPRESA AMMETTE DI AVER PERDONATO IL DUELLANTE: "LO DEVO RINGRAZIARE PERCHÉ…"
FLASH! - FERMI TUTTI, LA CINA HA PRESO POSIZIONE CONTRO LA GUERRA! XI CONCORDA CON MACRON SULL'URGENZA DEL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA - L'ORIENTAMENTO CINESE È STATO ESPRESSO DURANTE UNA TELEFONATA CON IL PRESIDENTE FRANCESE, COME HA CONFERMATO L'ELISEO IN UNA NOTA...
ANCHE "SLEEPY JOE" OGNI TANTO SBROCCA - BIDEN PROTAGONISTA DI UNA LITE FURIBONDA AL TELEFONO POCHE ORE PRIMA DELL'INCONTRO CON MARIO DRAGHI A WASHINGTON: IL PRESIDENTE AMERICANO SE LA SAREBBE PRESA CON IL "NEW YORK TIMES" PER LE RIVELAZIONI SECONDO CUI DIETRO LA MORTE DEI GENERALI RUSSI IN UCRAINA CI SAREBBE PROPRIO BIDEN - IL CAPO DELLA CASA BIANCA HA CHIAMATO LA DIRETTRICE DELLA NATIONAL INTELLIGENCE, QUELLO DELLA CIA, E IL NUMERO UNO DEL PENTAGONO...
SALVINI MICIO MACHO! CON LA RIPROPOSIZIONE DEL DDL ZAN IL SOTTI-LETTA RIESCE PERFINO A RIANIMARE IL “CAPITONE” CHE RUGGISCE: “SE VOGLIONO INSEGNARE L'EDUCAZIONE SESSUALE A MIA FIGLIA CHE HA NOVE ANNI E LE SPIEGANO CHE È FLUIDA, TE LO FACCIO VEDERE IO COSA È FLUIDO...” - MA SE AVESSE DAVVERO LETTO IL DDL, SALVINI SAPREBBE CHE…
SADOMASO IN “AZIONE” – VIDEO-CHICCA DA PORNHUB! DOHA ZAGHI, AL SECOLO LADY DEMONIQUE, CANDIDATA (POI ESCLUSA) NELLA LISTA CALENDA A COMO, ARMATA DI STIVALI FETISH, PRENDE A CALCI NELLE PALLE UN POVERACCIO CON LA MASCHERA DI MATTEO SALVINI E GLI INTIMA: “ADESSO PREGA IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA!” - DOHA ZAGHI È DELUSA PER LA RETROMARCIA DI CALENDA: ''NON SONO UNA PORNOSTAR MA UNA PERFORMER FETISH. IL BODYSHAMING NEL MIO IMPERO È CONCESSO” – VIDEO