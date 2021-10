4 ott 2021 15:28

FLASH! LETTA IN AUGE, CONTE IN DISGRAZIA – IACOBONI TWEET! "IL PD DI LETTA VA BENE ANCHE DOVE (MILANO, TORINO, ROMA) CORRE CONTRO IL MOVIMENTO DI CONTE. IL M5S DI CONTE SALVA LA PELLE SOLO DOVE CORRE COL PD DI LETTA (NAPOLI). MA LA SALVA NEL FEUDO DI DI MAIO, NON DI GIUSEPPI…" - BYE BYE CONTE: COME DAGO-RIVELATO E' LA FINE DEL DISEGNO DI ZINGA-BETTINI DI "CONTE LEADER FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI"