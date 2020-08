DI MAIO MISTERY TOUR – LUIGINO VUOLE TORNARE A ESSERE IL CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO E PARTE PER IL SUO TOUR ELETTORALE IN GIRO PER L'ITALIA: IL MINISTRO DEGLI ESTERI PUNTA TUTTO SUL REFERENDUM, MENTRE NON SI FARÀ VEDERE TROPPO VICINO AI CANDIDATI GRILLINI ALLE REGIONALI PER NON DARE FASTIDIO AL PD – INSIEME AL COMPAESANO PASQUALE SALZANO (NUMERO UNO DI SIMEST) SPIEGHERÀ AGLI IMPRENDITORI IL “PATTO PER L’EXPORT”, E LA LEGA ATTACCA: “FANNO LE CAMPAGNE ELETTORALI SFRUTTANDO AGGANCI ISTITUZIONALI”