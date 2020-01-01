FLASH! - MA AVETE NOTATO CHI METTEVA ‘’TIMES’’ IN FONDO AI 20 PERSONAGGI CHE CAMBIERANNO IL MONDO NEL 2020? FOSSI NELLA MELONI TOCCHEREI FERRO: QASSEM SOLEIMANI...-
FLASH! - MA AVETE NOTATO CHI METTEVA ‘’TIMES’’ IN FONDO AI 20 PERSONAGGI CHE CAMBIERANNO IL MONDO NEL 2020? FOSSI NELLA MELONI TOCCHEREI FERRO: QASSEM SOLEIMANI...-
POLVERE DI 5 STELLE - "UNDICI MILIONI DI ITALIANI HANNO VOTATO IL M5S PER VEDERE QUESTO SCHIFO? IL SILURO DEL SENATORE PENTASTELLATO MARIO GIARRUSSO: ECCO CHI SONO I RESPONSABILI DEL PROCESSO DI AUTODISTRUZIONE DEL M5S – “DI MAIO CI HA MESSO DEL SUO, MA IL CASINO LO HA CREATO…”
VIDEO! LE PRIME IMMAGINI DEL RAID USA CHE HA UCCISO SOLEIMANI A BAGHDAD - MIGLIAIA IN PIAZZA A TEHERAN: “VENDETTA AL MOMENTO OPPORTUNO” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI, JAVAD ZARIF, PARLA DI "UN ATTO DI TERRORISMO INTERNAZIONALE", MENTRE IL VICE DEL GENERALE UCCISO MINACCIA L'AMERICA: "INIZIATE A COMPRARE BARE PER I VOSTRI MILITARI" – PETROLIO AI MASSIMI, L'AMBASCIATA AMERICANA HA SOLLECITATO I CITTADINI A LASCIARE L’IRAN - VIDEO
COSE TURCHE - IL PARLAMENTO DI ANKARA DA' IL VIA LIBERA ALL'INVIO DI MILITARI IN LIBIA PER SOSTENERE AL SARRAJ NELLA GUERRA CONTRO HAFTAR (SOSTENUTO DA PUTIN) – ERDOGAN VUOLE IL CONTROLLO DELLA TRIPOLITANIA E METTE IN SERIA DIFFICOLTÀ L'ITALIA. PER FERMARE L'ESCALATION DEL TURCOMANNO, CONTE E DI MAIO CONFIDANO NEGLI USA E NELLA…
REDDITO RATIONEM: NEL 2018 SALVINI HA GUADAGNATO 70MILA, RENZI 796MILA, CONTE 1 MILIONE - DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL PREMIER SI NOTA UN AUMENTO DI CIRCA 700MILA EURO RISPETTO A DODICI MESI FA- L’EX ROTTAMATORE HA DICHIARATO REDDITO IMPONIBILE PER 796.281 EURO CONTRO GLI "APPENA" 29MILA E 315 EURO DEL 2017. MOTIVO? LA CESSIONE DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI A PONTASSIEVE E LA LIQUIDAZIONE DELLA "DIGISTART SRL", L’AZIENDA FONDATA CON CARRAI...
MELONI TIMES – PUR ESSENDO L’UNICA LEADER IN GONNELLA, IN ITALIA LA TRATTANO COME UNA PICCOLA BALILLA RELOADED. PER IL QUOTIDIANO LONDINESE "LEI È GIORGIA" E PUÒ CAMBIARE IL MONDO – E “REPUBBLICA” AGGIUSTA IL TIRO: “PARE SEMPLICISTICO DEFINIRE MELONI, CHE TRA QUALCHE GIORNO COMPIRÀ 43 ANNI, DISCENDENTE O SUPERSTITE DEL NEOFASCISMO, CONFIGURANDOSI PIUTTOSTO COME UNA SORTA DI REAZIONARIA POP…” - VIDEO