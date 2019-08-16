FLASH! - BORSINO DELLA CRISI DI GOVERNO. A STASERA È IN TESTA UN GOVERNO DI SCOPO ALLLA DINI 1995, PRESIEDUTO DALLA CASELLATI O DA FICO CON TUTTI DENTRO, MENO LA LEGA E FRATELLI D’ITALIA-
FLASH! - BORSINO DELLA CRISI DI GOVERNO. A STASERA È IN TESTA UN GOVERNO DI SCOPO ALLLA DINI 1995, PRESIEDUTO DALLA CASELLATI O DA FICO CON TUTTI DENTRO, MENO LA LEGA E FRATELLI D’ITALIA-
FLASH/2 - UN PAIO DI ESPONENTI DEL PD HANNO CERCATO DI PARLARE CON MATTARELLA. IL PRESIDENTE HA FATTO DIRE CHE FINO AD ALMENO IL 20 AGOSTO I SUOI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI SARANNO IL PREMIER CONTE ANCORA IN CARICA E I PRESIDENTI DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO - IL PRESIDENTE IN QUESTO MOMENTO DELICATO SI MUOVE SU UN BINARIO STRETTISSIMO E NON VUOLE DEROGARE DAI SUOI DOVERI, ANCHE SE SI TRATTA DI VECCHI AMICI
PRENDI QUESTA MANO, ZINGA! – IL SEGRETARIO DEL PD NON SEMBRA ENTUSIASTA DELL’INCIUCIO APPARECCHIATO DA RENZI E DI MAIO: “NO A GOVERNICCHI PER FARE LA MANOVRA E BASTA. PREPARIAMOCI AL VOTO SENZA PAURA” – IL REQUISITO PER FORMARE UNA NUOVA MAGGIORANZA È CHE CI SIANO “CONDIZIONI VERE, SERIE E DI ALTO PROFILO”
POLITICA SMERALDA – LUIGINO DI MAIO E MONICA CIRINNÀ SONO PASSATI NEL GIRO DI DUE SETTIMANE DAL “LIO” DI POLTU QUATU, SUCCURSUALE SARDA DEL CLUB CABARET DI IBIZA SIMBOLO DELLA TRASGRESSIONE E DELLA MOVIDA INTERNAZIONALE. ALTRO CHE PAPEETE – L’IDEM SENTIRE 5 STELLE-PD È NATO TRA DRAG QUEEN E DJ SET? – I GRATTACAPI GIUDIZIARI DEL PROPRIETARIO DELLA LOCATION E IL COMMERCIALISTA HABITUÉ DELLA COPPIA DI MAIO-SABA – VIDEO
POLITICA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – DI MAIO A PALINURO COPIA SALVINI E SI FA IMMORTALARE MENTRE BRACCIA, ABBRACCIA E FA SELFIE CON I VILLEGGIANTI: “UN PAIO DI GIORNI DI RELAX ANCHE PER ME, GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CI STATE DANDO. NOI NON MOLLIAMO, SOPRATTUTTO ORA!” – A GIUDICARE DAI SONDAGGI, SONO GLI ELETTORI AD AVERLO MOLLATO - VIDEO
LA “CRISIS ROOM” DEL QUIRINALE È IN PIENO FERMENTO. GLI SCENARI APPAIONO ESSERE TRE. UN CONTE BIS, DI DIFFICILE ATTUAZIONE. UNA NUOVA MAGGIORANZA(PD/5S), PURCHÉ SI FORMI IN TEMPI RAPIDI E CON UN PROGRAMMA DI AMPIO RESPIRO. OPPURE UN GOVERNO ELETTORALE IN GRADO DI ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ECONOMICI NON PROCRASTINABILI - IL TENTATIVO DI FICO E DIBBA DI EMARGINARE DI MAIO - LA VOGLIA DI RENZI