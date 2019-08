POLITICA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – DI MAIO A PALINURO COPIA SALVINI E SI FA IMMORTALARE MENTRE BRACCIA, ABBRACCIA E FA SELFIE CON I VILLEGGIANTI: “UN PAIO DI GIORNI DI RELAX ANCHE PER ME, GRAZIE PER IL SOSTEGNO CHE CI STATE DANDO. NOI NON MOLLIAMO, SOPRATTUTTO ORA!” – A GIUDICARE DAI SONDAGGI, SONO GLI ELETTORI AD AVERLO MOLLATO - VIDEO