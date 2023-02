FLASH! - AL MINISTERO DELLA CULTURA STANNO STUDIANDO UNA NORMA PER FAR FUORI I SOVRINTENDENTI STRANIERI (MEYER ALLA SCALA, LISSNER AL SAN CARLO; PEREIRA È IN USCITA). UNA LEGGE MOLTO FACILE: COSÌ COME I SOVRINTENDENTI ITALIANI VENGONO PENSIONATI A 65 ANNI, ANALOGAMENTE SI DEVE FAR PER GLI STRANIERI. PEREIRA, MEYER E LISSNER HANNO TUTTI PIÙ DI 65 ANNI…