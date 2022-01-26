FLASH! – ANCHE LA TERZA È ANDATA: ENNESIMA FUMATA NERA NELLA VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CRESCONO I VOTI PER SERGIO MATTARELLA, POI IL CANDIDATO DI BANDIERA DI FRATELLI D’ITALIA CROSETTO – SPUNTA CASINI. TRA I NOMI USCITI ANCHE TERENCE HILL, ENRICO MICHETTI, IL GENERALE PAPPALARDO, VESPA E MARINO BARTOLETTI…-
"PERFETTI SCONOSCIUTI" HA SCATENATO UN PERFETTO CASINO - LA VERSIONE ARABA DEL FILM DI PAOLO GENOVESE DEL 2016 È DIVENTATA UN CASO IN EGITTO, VISTO CHE PARLA DI ALCOL, GAY E ADULTERI: AL CAIRO È ARRIVATA PERSINO UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE - BELLA IPOCRISIA: GLI EGIZIANI SI SCANDALIZZANO PER UNA PELLICOLA MA INTANTO NELLA LORO SOCIETÀ I TRADIMENTI MASCHILI SONO TOLLERATI, LE MOLESTIE STORIA DI TUTTI I GIORNI E L'OMOSESSUALITÀ È COMUNE...
FERMI TUTTI: È TORNATO LUCA MORISI – IL CREATORE DELLA “BESTIA” È RISPUNTATO OGGI POMERIGGIO NELLA RISERVATISSIMA CHAT INTERNA “INFO-SALVINI LEGA”. IL MESSAGGIO È STATO SUBITO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È PARTITO IL TAM-TAM TRA I PARLAMENTARI DEL CARROCCIO – NESSUNO AVEVA SUE NOTIZIE DA QUANDO ERA STATO COINVOLTO (E POI ARCHIVIATO) PER LA NOTTE A BASE DI COCAINA CON DUE ESCORT RUMENI. POI SALVINI AVEVA APERTO A UN SUO RIENTRO. È FORSE TORNATO A GUIDARE LA COMUNICAZIONE LEGHISTA PER IL VOTO SUL QUIRINALE?
“JOHNSON HA MENTITO E DEVE DIMETTERSI” - KEIR STARMER, LEADER DELL'OPPOSIZIONE LABURISTA, TENTA L’ASSALTO FINALE PER METTERE DEFINITAVAMENTE KO "BOJO": DURANTE IL QUESTION TIME È TORNATO A CHIEDERE LE DIMISSIONI DEL PREMIER CHE, NONOSTANTE LA SPUTTANATION, VUOLE ASPETTARE LA PUBBLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE INVESTIGAZIONI SUL PARTYGATE - MA CI SONO ALTRE FOTO CHE LO INCASTRANO (E ANCHE IL PARTITO CONSERVATORE NON LO SOPPORTA PIÙ)
GRILLO ESCE DAL LETARGO – BEPPE-MAO MANDA UN MESSAGGIO A MENTANA PER SMENTIRE DI AVER TELEFONATO A CONTE PER SPINGERLO A VOTARE DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – LA NOTIZIA DELLA CHIAMATA ERA STATA DATA DA “DOMANI”: SECONDO IL QUOTIDIANO DIRETTO DA STEFANO FELTRI “L’ELEVATO” AVREBBE DECISO DI INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLA PARTITA DOPO UN'ULTERIORE CHIAMATA RICEVUTA DA LUIGINO DI MAIO (CHE IL PARA-GURU A CINQUE STELLE NON HA SMENTITO) - VIDEO
“NON SI PUÒ PORRE COME CONDIZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE VENGA RISPETTATA LA STESSA MAGGIORANZA DEL GOVERNO” – SABINO CASSESE SCASSA L’ATTIVISMO DI DRAGHI SUL COLLE: “È INDISPENSABILE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI CONSULTI CON I LEADER DELLE FORZE POLITICHE. UN ASPETTO DIVERSO È QUELLO RELATIVO AI CRITERI DI SCELTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” – “IL SEMIPRESIDENZIALISMO? I POTERI DEL PRESIDENTE REPUBBLICA SONO QUELLI CHE LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE A TALE CARICA…”