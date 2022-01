GRILLO ESCE DAL LETARGO – BEPPE-MAO MANDA UN MESSAGGIO A MENTANA PER SMENTIRE DI AVER TELEFONATO A CONTE PER SPINGERLO A VOTARE DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – LA NOTIZIA DELLA CHIAMATA ERA STATA DATA DA “DOMANI”: SECONDO IL QUOTIDIANO DIRETTO DA STEFANO FELTRI “L’ELEVATO” AVREBBE DECISO DI INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLA PARTITA DOPO UN'ULTERIORE CHIAMATA RICEVUTA DA LUIGINO DI MAIO (CHE IL PARA-GURU A CINQUE STELLE NON HA SMENTITO) - VIDEO