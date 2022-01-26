FLASH! – ANCHE LA TERZA È ANDATA: ENNESIMA FUMATA NERA NELLA VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CRESCONO I VOTI PER SERGIO MATTARELLA, POI IL CANDIDATO DI BANDIERA DI FRATELLI D’ITALIA CROSETTO – SPUNTA CASINI. TRA I NOMI USCITI ANCHE TERENCE HILL, ENRICO MICHETTI, IL GENERALE PAPPALARDO, VESPA E MARINO BARTOLETTI…

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politica

FERMI TUTTI: È TORNATO LUCA MORISI – IL CREATORE DELLA “BESTIA” È RISPUNTATO OGGI POMERIGGIO NELLA RISERVATISSIMA CHAT INTERNA “INFO-SALVINI LEGA”. IL MESSAGGIO È STATO SUBITO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È PARTITO IL TAM-TAM TRA I PARLAMENTARI DEL CARROCCIO – NESSUNO AVEVA SUE NOTIZIE DA QUANDO ERA STATO COINVOLTO (E POI ARCHIVIATO) PER LA NOTTE A BASE DI COCAINA CON DUE ESCORT RUMENI. POI SALVINI AVEVA APERTO A UN SUO RIENTRO. È FORSE TORNATO A GUIDARE LA COMUNICAZIONE LEGHISTA PER IL VOTO SUL QUIRINALE?

“NON SI PUÒ PORRE COME CONDIZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE VENGA RISPETTATA LA STESSA MAGGIORANZA DEL GOVERNO” – SABINO CASSESE SCASSA L’ATTIVISMO DI DRAGHI SUL COLLE: “È INDISPENSABILE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI CONSULTI CON I LEADER DELLE FORZE POLITICHE. UN ASPETTO DIVERSO È QUELLO RELATIVO AI CRITERI DI SCELTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” – “IL SEMIPRESIDENZIALISMO? I POTERI DEL PRESIDENTE REPUBBLICA SONO QUELLI CHE LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE A TALE CARICA…”