FLASH! – CHE FARÀ IL GOVERNO DRAGHI CON LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021, PREVISTE IN UNA DATA COMPRESA TRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO, IN 1.291 COMUNI (TRA CUI MILANO, ROMA, TORINO, BOLOGNA, COSENZA, ETC.)? VENERDÌ SI DECIDE SE RINVIARE QUELLE DELLA CALABRIA. E POI A SEGUITO DEI SUGGERIMENTI DEL CTS PER L’EMERGENZA COVID, SI DECIDE PER LE ALTRE…