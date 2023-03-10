FLASH! – COME DAGO-ANTICIPATO, L’AMBASCIATORE ITALIANO A SINGAPORE, MARIO VATTANI, È STATO NOMINATO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EXPO 2025 DI OSAKA, AL POSTO DI PAOLO GLISENTI – VATTANI È NOTO COME “CONSOLE FASCIO-ROCK”: FECE SCALPORE LA SUA PARTECIPAZIONE A UNA MANIFESTAZIONE DI CASAPOUND NEL 2011, QUANDO SI ESIBÌ COL SUO GRUPPO MUSICALE “SOTTOFASCIASEMPLICE” E FU RIPRESO MENTRE FACEVA IL SALUTO ROMANO…

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