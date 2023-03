ER MEJO FICO DEL BIGONCIO – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, È L’UNICO RIMASTO IN PISTA DEL “TRIO DELLE MERAVIGLIE” DEL MOVIMENTO 5 STELLE DEGLI ESORDI. DI MAIO E DIBBA HANNO SCELTO ALTRE STRADE, LUI, IN SILENZIO, È RIMASTO, RIVENDICANDO IL SUO POSIZIONAMENTO “DE’ SINISTRA”. E ORA, CON ELLY SCHLEIN ALLA SEGRETERIA DEL PD, TORNA IN PRIMA LINEA PER CANDIDARSI ALLE REGIONALI IN CAMPANIA CON I GIALLOROSSI, AL POSTO DI DE LUCA (AUGURI)