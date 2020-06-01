1. FLASH! DITE A ROCCO CASALINO CHE PALAZZO CHIGI NON E’ IL “GRANDE FRATELLO”. IL TESTO DEL MESSAGGIO INTIMIDATORIO DEL PORTAVOCE DI GIUSEPPE CONTE INVIATO A DAGOSPIA:
2. “PER CORRETTEZZA TI INFORMO CHE STO RACCOGLIENDO TUTTO IL MATERIALE DIFFAMATORIO NEI MIEI CONFRONTI PUBBLICATO SU VARIE TESTATE GIORNALISTICHE. C’È UN LIMITE AGLI ATTACCHI QUOTIDIANI BASATI SOLO SU FALSITÀ E QUESTO LIMITE È STATO AMPIAMENTE SUPERATO. PER QUESTO INTENDO ESERCITARE IL MIO DIRITTO DI TUTELARMI NELLE SEDI OPPORTUNE CONTRO UN ACCANIMENTO MAI VISTO PRIMA” - SIAMO QUI CHE TREMIAMO...

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CONTE COMINCIA A SUDARE - L’AUTOGOL SUGLI STATI GENERALI L’HA SPINTO A CHIEDERE AIUTO A ZINGARETTI - MI STAI MOLLANDO, CON LE TUE DICHIARAZIONI MI STAI INDEBOLENDO, GIÀ SONO IN FREDDO CON MATTARELLA: HA PIGOLATO LA POCHETTE CON LE UNGHIE SPUNTATE. IL SEGRETARIO (PER MANCANZA DI PROVE) DEL PD HA REPLICATO: SONO GIÀ DEBOLE NEL MIO PARTITO, DEVO FARE LA MIA PARTE - E SCOPPIA IL CASO URSULA. CONTE HA INVITATO COME GUEST STAR AGLI STATI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE NON HA ANCORA CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE. E GLI INVITI SONO FERMI. URSULA È TITUBANTE…

QUANTO DURA ANCORA IL ''FUORI TUTTO'' DI BONAFEDE? ANCORA 306 BOSS RESTANO A CASA, NONOSTANTE I DECRETI-TOPPA PER RIMEDIARE ALLA GRANDE FUGA. INVECE L'UNICO CHE NON TORNA A CASA È PROPRIO LUI, FOFFO DJ, PERCHÉ SA CHE SE CADE LUI, CADE IL GOVERNO INTERO. LUI E IL SUO VICE-CAPO DI GABINETTO, LEONARDO PUCCI, DUE EX ASSISTENTI DI GIUSEPPE CONTE A FIRENZE, NON MOLLANO MENTRE INTORNO SI DIMETTONO TUTTI, DAL DAP AL MINISTERO. TANTO LO SCANDALO DI MATTEO-SCARCERAZIONI VIENE TENUTO BASSO DA MOLTI GIORNALI

SE È TRUMP, GLI SI PUÒ ANCHE DARE DELL'''IDIOTA'' (CON TRE PUNTI ESCLAMATIVI) - IL PORTAVOCE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN ITALIA, MAURIZIO MOLINARI (OMONIMO), SI LASCIA ANDARE SU TWITTER CONTRO IL PRESIDENTE, DANDOGLI DELL'INCOMPETENTE E GODENDO PER L'OPPOSIZIONE DI BUSH E POWELL - MA CI VUOLE ''FAMIGLIA CRISTIANA'' PER RIMETTERE AL LORO POSTO QUESTI FAN DEL DUO CHE PORTÒ GLI USA (E L'OCCIDENTE) IN GUERRA CONTRO L'IRAQ: ''LE MENZOGNE SULLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA CAUSARONO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MORTI. POWELL DOVREBBE TACERE''