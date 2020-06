VOLEVATE I SUSSIDI? PER ORA ARRIVANO LE TASSE - COME FINANZIARE IL RECOVERY ''PLAN'' (NON È PIÙ UN FONDO)? SI PARTE CON LA PLASTIC TAX: L'ITALIA DOVREBBE SGANCIARE 836 MILIONI L'ANNO, PARAMETRATI A QUANTA PLASTICA NON RICILATA FINISCE IN DISCARICA - POI C'È LA INTERNET TAX SUI COLOSSI DEL WEB MA OVVIAMENTE OLANDA, LUSSEMBURGO E IRLANDA, CHE CON QUEI GIGANTI INCASSANO, NON CI PENSANO PER NIENTE