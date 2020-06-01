CONTE COMINCIA A SUDARE - L’AUTOGOL SUGLI STATI GENERALI L’HA SPINTO A CHIEDERE AIUTO A ZINGARETTI - MI STAI MOLLANDO, CON LE TUE DICHIARAZIONI MI STAI INDEBOLENDO, GIÀ SONO IN FREDDO CON MATTARELLA: HA PIGOLATO LA POCHETTE CON LE UNGHIE SPUNTATE. IL SEGRETARIO (PER MANCANZA DI PROVE) DEL PD HA REPLICATO: SONO GIÀ DEBOLE NEL MIO PARTITO, DEVO FARE LA MIA PARTE - E SCOPPIA IL CASO URSULA. CONTE HA INVITATO COME GUEST STAR AGLI STATI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE NON HA ANCORA CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE. E GLI INVITI SONO FERMI. URSULA È TITUBANTE…
VI RICORDATE DELLA BREXIT? – I NEGOZIATI PER L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UE IN TEORIA VANNO AVANTI, MA CON MOLTA POCA CONVINZIONE. C’È DA RISOLVERE LA QUESTIONE DEI DIRITTI DI PESCA E IN GENERALE DA SCRIVERE IL NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO – IL MINISTRO PENNY MOURDANT (FAMOSA PER UN DISCORSO IN CUI PRONUNCIAVA PER SEI VOLTE LA PAROLA 'COCK', UCCELLO) CHE ESTENDERE I COLLOQUI “SAREBBE UNA PAZZIA”
QUANTO DURA ANCORA IL ''FUORI TUTTO'' DI BONAFEDE? ANCORA 306 BOSS RESTANO A CASA, NONOSTANTE I DECRETI-TOPPA PER RIMEDIARE ALLA GRANDE FUGA. INVECE L'UNICO CHE NON TORNA A CASA È PROPRIO LUI, FOFFO DJ, PERCHÉ SA CHE SE CADE LUI, CADE IL GOVERNO INTERO. LUI E IL SUO VICE-CAPO DI GABINETTO, LEONARDO PUCCI, DUE EX ASSISTENTI DI GIUSEPPE CONTE A FIRENZE, NON MOLLANO MENTRE INTORNO SI DIMETTONO TUTTI, DAL DAP AL MINISTERO. TANTO LO SCANDALO DI MATTEO-SCARCERAZIONI VIENE TENUTO BASSO DA MOLTI GIORNALI
SE È TRUMP, GLI SI PUÒ ANCHE DARE DELL'''IDIOTA'' (CON TRE PUNTI ESCLAMATIVI) - IL PORTAVOCE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN ITALIA, MAURIZIO MOLINARI (OMONIMO), SI LASCIA ANDARE SU TWITTER CONTRO IL PRESIDENTE, DANDOGLI DELL'INCOMPETENTE E GODENDO PER L'OPPOSIZIONE DI BUSH E POWELL - MA CI VUOLE ''FAMIGLIA CRISTIANA'' PER RIMETTERE AL LORO POSTO QUESTI FAN DEL DUO CHE PORTÒ GLI USA (E L'OCCIDENTE) IN GUERRA CONTRO L'IRAQ: ''LE MENZOGNE SULLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA CAUSARONO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MORTI. POWELL DOVREBBE TACERE''
VOLEVATE I SUSSIDI? PER ORA ARRIVANO LE TASSE - COME FINANZIARE IL RECOVERY ''PLAN'' (NON È PIÙ UN FONDO)? SI PARTE CON LA PLASTIC TAX: L'ITALIA DOVREBBE SGANCIARE 836 MILIONI L'ANNO, PARAMETRATI A QUANTA PLASTICA NON RICILATA FINISCE IN DISCARICA - POI C'È LA INTERNET TAX SUI COLOSSI DEL WEB MA OVVIAMENTE OLANDA, LUSSEMBURGO E IRLANDA, CHE CON QUEI GIGANTI INCASSANO, NON CI PENSANO PER NIENTE