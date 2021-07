“RICUCIRE LO STRAPPO CON CONTE? SÌ, NO, NON LO SO, FORSE, PUÒ DARSI. SCEGLIETEVI UNA RISPOSTA” – BEPPE GRILLO BECCATO DA “STASERA ITALIA NEWS” IN SPIAGGIA A MARINA DI BIBBONA FA L’ENNESIMA SUPERCAZZOLA PER (NON) DIRE CHE STA TRATTANDO CON CONTE - DA OGGI I SETTE SAGGI SI SIEDERANNO AL TAVOLO CON BEPPE-MAO, “GIUSEPPI” E I LEGALI. INCONTRI PER ORA RIGOROSAMENTE SEPARATI PER EVITARE SCAZZI – INTANTO SONO A RISCHIO LE LISTE PER LE AMMINISTRATIVE…