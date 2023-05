MENO MALE CHE CI PENSA LA PREGIUDICATA MONTARULI A RICHIAMARE I VERTICI RAI ALL'ATTENZIONE SUL BILANCIO – LA VISPA DEPUTATA MELONIANA, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIGILANZA RAI, SI AUGURA CHE IL NUOVO CORSO DI VIALE MAZZINI “GARANTISCA IL PLURALISMO E UN BILANCIO DELL'AZIENDA SOLIDO”. E SE LO DICE LEI, CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA PER PECULATO, PER AVER USATO INDEBITAMENTE I RIMBORSI DELLA REGIONE PIEMONTE...