24 ago 2022 11:16

FLASH! – IACOBONI TWEET: “8 GIORNI PRIMA DELL’INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA, GRILLO PUBBLICÒ UN INCREDIBILE POST PRO RUSSIA E PRO PUTIN, CITANDO ENTUSIASTICAMENTE MARIA ZAKHAROVA. L’AUTORE DEL POST ERA DANILO DELLA VALLE. OGGI CONTE CANDIDA DELLA VALLE PER IL M5S NEL COLLEGIO DI CASERTA - IN QUEL POST DI GRAVE DISINFORMATION E MISINFORMATIONSI DENUNCIAVA LA RUSSOFOBIA IMPERANTE E SI ADERIVA TOTALMENTE ALLE TESI DI ZAKHAROVA (AH AH, AVETE VISTO? NESSUNA INVASIONE RUSSA - E 8 GIORNI DOPO LA RUSSIA INVADEVA)