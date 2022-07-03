FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOMANI GIUSEPPE CONTE INCONTRERÀ MARIO DRAGHI PER CHIEDERGLI SE HA MAI CHIESTO A BEPPE GRILLO DI MANDARLO VIA E SE È STATO LUI A SUGGERIRE LA SCISSIONE A LUIGI DI MAIO. SE LE RISPOSTE NON DOVESSERO ESSERE CONVINCENTI, IL PRESIDENTE DEL M5S STAVOLTA È DECISO - CONTIANAMENTE PARLANDO - A CALATAMPARE IL BRANCIPORRO: MA STRALLAMENTE, SENZA VESTUZIA…”

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politica

“LA NATO NON DEVE PERDERE DI VISTA LE MINACCE CHE POSSONO GIUNGERE DA SUD” – IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI: “L'AFRICA È LA DIREZIONE A CUI GUARDIAMO DA TEMPO CON MAGGIORE ATTENZIONE. DA LÌ POSSONO ORIGINARSI MINACCE DIRETTE ALLA NOSTRA SICUREZZA” – “LA PRESENZA NAVALE RUSSA È COSTANTEMENTE MONITORATA” – “L’ITALIA CON L’UCRAINA STA FACENDO QUANTO DEVE, IN LINEA CON IL SUO RUOLO INTERNAZIONALE. CONTINUEREMO A SOSTENERLI, AL FINE DI PORLI NELLE CONDIZIONI DI POTER RESISTERE: QUESTA È L'UNICA MANIERA PERCHÉ MOSCA SI CONVINCA CHE NON POTRÀ VINCERE SUL TERRENO E ACCETTI LA VIA NEGOZIALE”