FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MASSIMO D'ALEMA, CHE SI DEFINISCE ‘UN VECCHIO COMUNISTA’, AFFERMA CHE ENRICO LETTA SI SAREBBE DOVUTO ALLEARE CON CONTE. IL QUALE NON SOLO È UN UOMO DI SINISTRA, MA ‘SE VIENE A SAPERE CHE STAI MALE TI CHIAMA E TI CHIEDE: COME STAI?’. SEMBRA DI VEDERLO, L'AVVOCATO DEL POPOLO CHE OGNI MATTINA SI INFORMA SULLO STATO DI SALUTE DEI COMPAGNI E POI CHIAMA GLI INFERMI UNO PER UNO. MA LORO ORMAI LO SANNO E AVVISANO LE MOGLI: ‘CHIAMERÀ CONTE. RASSICURATELO: GUARIRÒ IN TEMPO PER LA RIVOLUZIONE’...”

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COS’AVRÀ VOLUTO DIRE? – VIRGINIA SABA, LA FIDANZATA DI LUIGI DI MAIO, SU INSTAGRAM PUBBLICA UN POST IN CUI CITA KANT, CHE SI TRASFORMA IN UNA MAXI SUPERCAZZOLA INCOMPRENSIBILE: “L’UOMO CERCA IL GENIO, LA GUIDA, IL PRECETTO, QUALCUNO CHE GLI DICA COSA CREDERE E COME COMPORTARSI. LO SHOWMAN, L’URLATORE, L’INFLUENCER, IL LEADER, IL SANTONE” – “L’IMPORTANTE È COMPRARE PENSIERI GIÀ PRONTI. È PIENO DI PERSONE INCAPACI DI FORMULARE RAGIONAMENTI, CHE RIPETONO COSE CHE DICONO ALTRI". AH VIRGY, MA PARLA COME MAGNI!

FRANCESCHINI BATTE UN COLPO SULLE CONSULENZE AI COLLABORATORI DELLA DADONE – LA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLI DEL MINISTERO DELLA CULTURA HA CHIESTO LUMI ALLA FONDAZIONE CHE GESTISCE IL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA. CI SONO IRREGOLARITÀ? I FONDI PUBBLICI CON CUI SONO STATI PAGATI MARCO SANZARI, MANUELA SVAMPA E MATTEO VENTRICELLI (PER UNA SPESA TOTALE DI 200MILA EURO) ARRIVANO DALLE CASSE DEL PREMIO PAGANINI, CHE HA PER PRESIDENTE, A SUA VOLTA, UN UOMO VICINISSIMO ALLA PENTASTELLATA. SONO SOLO COINCIDENZE?