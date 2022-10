6 ott 2022 16:54

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MASSIMO D'ALEMA, CHE SI DEFINISCE ‘UN VECCHIO COMUNISTA’, AFFERMA CHE ENRICO LETTA SI SAREBBE DOVUTO ALLEARE CON CONTE. IL QUALE NON SOLO È UN UOMO DI SINISTRA, MA ‘SE VIENE A SAPERE CHE STAI MALE TI CHIAMA E TI CHIEDE: COME STAI?’. SEMBRA DI VEDERLO, L'AVVOCATO DEL POPOLO CHE OGNI MATTINA SI INFORMA SULLO STATO DI SALUTE DEI COMPAGNI E POI CHIAMA GLI INFERMI UNO PER UNO. MA LORO ORMAI LO SANNO E AVVISANO LE MOGLI: ‘CHIAMERÀ CONTE. RASSICURATELO: GUARIRÒ IN TEMPO PER LA RIVOLUZIONE’...”