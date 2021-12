CHE COINCIDENZA: NEI GIORNI DEL VOTO PER IL QUIRINALE SILVIO BERLUSCONI POTREBBE ESSERE IN TRIBUNALE A BARI, PER IL PROCESSO SULLE “CENE ELEGANTI”, IN CUI È ACCUSATO DI INDUZIONE A MENTIRE - L’UDIENZA È STATA CALENDARIZZATA PER IL 21 GENNAIO: È PREVISTO L’INTERROGATORIO DI UN UFFICIALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE SBOBINÒ LE INTERCETTAZIONI SUI 500 MILA EURO CHE AVREBBE INTASCATO “GIANPI” TARANTINI