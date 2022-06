21 giu 2022 15:56

FLASH! – IL PREMIO BANALITÀ DEL GIORNO LO VINCE GIANLUCA FERRARA, DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE (AVEVATE DUBBI?): “DOBBIAMO PASSARE DALLA DIPLOMAZIA DELLE ARMI ALLE ARMI DELLA DIPLOMAZIA” – IL VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO DEI GRILLINI AL SENATO, DOPO AVER PARLATO DEL SUPERBONUS DEL 110% (IN UN DIBATTITO SULLA GUERRA IN UCRAINA) HA CERTIFICATO LA RITIRATA DEL MOVIMENTO: NON HA CHIESTO LO STOP ALLE ARMI A KIEV, MA SOLO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO…