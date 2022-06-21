FLASH! – IL PREMIO BANALITÀ DEL GIORNO LO VINCE GIANLUCA FERRARA, DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE (AVEVATE DUBBI?): “DOBBIAMO PASSARE DALLA DIPLOMAZIA DELLE ARMI ALLE ARMI DELLA DIPLOMAZIA” – IL VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO DEI GRILLINI AL SENATO, DOPO AVER PARLATO DEL SUPERBONUS DEL 110% (IN UN DIBATTITO SULLA GUERRA IN UCRAINA) HA CERTIFICATO LA RITIRATA DEL MOVIMENTO: NON HA CHIESTO LO STOP ALLE ARMI A KIEV, MA SOLO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO…-
FLASH - PREPARATE I POP-CORN: TRA MENO DI UN'ORA, ALLE 21, LUIGI DI MAIO TERRÀ UNA CONFERENZA STAMPA ALL’HOTEL BERNINI, PER ANNUNCIARE LA SUA USCITA DAL MOVIMENTO 5 STELLE E LA NASCITA DEL GRUPPO "INSIEME PER IL FUTURO" (IL SUO) - SAREBBERO STATE GIÀ RACCOLTE 50 FIRME, L'OBIETTIVO È 60
C'È DEL MARCIO NELL'ACQUA MARCIA DI "GIUSEPPI" - CONTE NON HA DATO AI PM I DOCUMENTI SULLE SUE CONSULENZE D’ORO: NEL 2012 AVEVA AVUTO DA FABRIZIO CENTOFANTI E IL FIGLIO DI BELLAVISTA CALTAGIRONE INCARICHI PER CIRCA 400 MILA EURO - L’AVVOCATO AMARA HA DETTO DI AVER “RACCOMANDATO” A CENTOFANTI I NOMI DI ALCUNI AVVOCATI, TRA CUI "PEPPINIELLO APPULO": DOPO LA RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DOCUMENTALE, TUTTI HANNO CONSEGNATO FATTURE E PERIZIE ALLA PROCURA, TRANNE CONTE - SONO PASSATI CINQUE MESI: ORA LA PROCURA POTREBBE ORDINARE UN SEQUESTRO...
KAZAKI AMARI PER PUTIN – “MAD VLAD” HA UN ALTRO GROSSO PROBLEMA: IL KAZAKISTAN! – IL PRESIDENTE, KASSIM TOKAYEV, HA DETTO PUBBLICAMENTE DI NON RICONOSCERE LE REPUBBLICHE SEPARATISTE DI DONETSK E LUGANSK, CREANDO NON POCHI IMBARAZZI ALLO “ZAR” – E SUBITO IL CREMLINO HA RISPOSTO NELL’UNICO MODO CHE CONOSCE, MINACCIANDO L’INVASIONE: “POTREBBE FARE LA FINE DELL’UCRAINA”
TUTTO E' BENE QUEL CHE FINISCE IN BLUFF - E' STATA APPROVATA CON 219 FAVOREVOLI, 20 CONTRARI E 22 ASTENUTI LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NELL'AULA DEL SENATO, IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E 24 GIUGNO – ALLA FINE, DOPO AVER MINACCIATO PER SETTIMANE LA CRISI DI GOVERNO, CONTE SI È INGINOCCHIATO A MARIOPIO. VISTA LA GIORNATA “GIUSEPPI” AVRÀ ALTRO A CUI PENSARE…
“È ARRIVATO IL MOMENTO CHE BIDEN METTA IN PIEDI UN TAVOLO NEGOZIALE” – CHARLES KUPCHAN: “SI SENTE ANCORA TROPPA RETORICA OLTRANZISTA A WASHINGTON. QUESTO CONFLITTO RAPPRESENTA IL MOMENTO GEOPOLITICO PIÙ PERICOLOSO DAI TEMPI DELLA CRISI DEI MISSILI A CUBA. INVECE DI FORNIRE ARMI SENZA CONDIZIONI, WASHINGTON DEVE AVVIARE UNA DISCUSSIONE ESPLICITA SU COME METTERE FINE ALLA GUERRA - BIDEN DOVREBBE SMETTERLA DI FARE DICHIARAZIONI CHE RISCHIANO DI LEGARE LE MANI AL TAVOLO NEGOZIALE - LA TESI CHE PUTIN SMETTERÀ DI CREARE PROBLEMI SOLTANTO SE SUBIRÀ UNA SCONFITTA DECISIVA IN UCRAINA È UN'ALTRA ARGOMENTAZIONE INFONDATA CHE DISTORCE IL DIBATTITO”